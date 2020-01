Netphen: Betreuungsbedarf an Schulen ist gestiegen

Der Verein „Betreuung an Netphener Schulen“ (BANS) sucht neue Unterstützer – im Idealfall aus der Elternschaft und der Politik. Das hat die Geschäftsführerin des Vereins Mechthild Klinge nun mitgeteilt. „Uns ist es ein Anliegen, die Säulen, auf denen BANS gegründet wurde, wieder zu aktivieren“, so Mechthild Klinge. Außerdem weist die Geschäftsführerin darauf hin, dass ein Platz im Vorstand als stellvertretender Vorsitzender des Vereins im Jahr 2021 frei wird. Auch dort wünsche sie sich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aus der Politik.

Die Idee

Seit 2005 gibt es den Verein. Gegründet wurde er von Schulleitern, Eltern und Politikern, weil der Bedarf an Betreuungsangeboten gestiegen war. „Schulen mussten zunehmen gesellschaftspolitische Dienstleistungsfunktionen übernehmen, um Eltern zu helfen, Kinder und Beruf vereinbaren zu können“, sagt Mechthild Klinge. Zu diesem Zeitpunkt habe bereits das Modell der Offenen Ganztagsschule (OGS) existiert – an der Grundschule Niedernetphen, als erste ihrer Art im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein. Organisiert worden sei das seinerzeit durch den Förderverein der Schule. Die Arbeit habe die Kapazitäten der Ehrenamtler allerdings schnell überstiegen. Deshalb gründete sich der Verein Betreuung an Netphener Schulen.

Die Entwicklung

„Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren zu einem größeren mittelständigen Unternehmen mit zur Zeit 74 Angestellten entwickelt, deren Hausausforderungen sich die Verantwortlichen täglich stellen müssen“, sagt Mechthild Klinge. Die kurzen Wege zwischen allen Beteiligten seien von Vorteil. Bei Bedarf könne immer schnell eingegriffen und „so manches Problem auf kleinem Dienstweg gelöst werden“.

Das Angebot

Unter der Leitung des Vereins werden aktuell verschiedene Betreuungsmöglichkeiten angeboten, in der Verlässlichen Halbtagsschule (VHS und VHS +) und der OGS. Betroffen sind davon die Grundschulen Netphen, Deuz, Dreis-Tiefenbach und die Grundschule in Banfe. Für die Kinder aller Grundschulen der Stadt Netphen gibt es zudem die Ferienbetreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien am Standort in Niedernetphen.

Darüber hinaus bietet der Verein am Gymnasium Netphen die Übermittagsbetreuung an sowie die sogenannte „sichere Zeit“, von montags bis donnerstags. Bei ersterem beaufsichtigen ältere Schüler die jüngeren Kinder in deren Klassen und helfen bei den Hausaufgaben. Die sichere Zeit leiten Betreuungskräfte des Vereins, die durch Bufdis unterstützt werden.

Auch das Mittagessen und dessen Ausgabe am Gymnasium und der Sekundarschule organisiert der Verein. Die Betreuung der Kinder findet in extra eingerichteten Betreuungsräumen in den jeweiligen Schulen statt. Außerdem werden, wenn kein Unterricht ist, zum Beispiel Musikräume, Kunsträume, und Bewegungsräume (sofern an der jeweiligen Schule vorhanden) genutzt.

Die Tarife Die Offene Ganztagsbetreuung kostet zur Zeit: 60 Euro monatlich für das erste, 30 Euro für das zweite Kind. Jedes weitere Kind zahlt keinen Beitrag. Hinzu kommen die Kosten des Mittagessens von 2,80 Euro pro Mahlzeit. Der Besuch der Ganztagsbetreuung ist täglich, mindestens jedoch vier Mal pro Woche bis 15 Uhr möglich. Kündigungen können nur jährlich erfolgen. Die Verlässliche Halbtagsbetreuung bis 13.10 bzw. 13.15 Uhr kostet aktuell 35 Euro monatlich für das erste und 20 Euro für das zweite Kind. Jedes weitere Kind zahlt keinen Betreuungsbeitrag. Der Besuch der Halbtagsbetreuung ist flexibel, eine Kündigung halbjährlich möglich.

Die Nutzung

Aktuell, so Mechthild Klinge, nehmen 371 Kinder die Betreuungsangebote der Grundschulen an – davon 205 Kinder im OGS-Betrieb und 166 Kinder im VHS(+)-Betrieb. Die Ganztagsbetreuung wird bis 16.30 Uhr angeboten. In der VHS wird die Betreuung bis 13.15 Uhr angeboten, VHS+ betrifft einzeln buchbare Nachmittage. „Falls eine Beaufsichtigung in den Vormittagsstunden erforderlich ist, wird diese Zeit als beaufsichtigte Freizeit angeboten, in der die Kinder spielen können. Im betreuten Nachmittagsbereich wird ein gemeinsames Mittagessen, freies Spielen, Hausaufgabenzeit und AG-Zeit angeboten“, so Mechthild Klinge.

Die Qualifikation

Die Betreuungskräfte orientieren sich bei ihren Einsätzen an den pädagogischen Konzepten der jeweiligen Schule und an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Sie unterstehen dabei der Weisungsbefugnis der jeweiligen Schulleitung. Auch nehmen die Helfer an regelmäßigen Weiterbildungen teil.

