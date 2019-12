Netphen: 40 Jahre Weihnachtsmarkt in Irmgarteichen

Angefangen hatte alles vor 40 Jahren: Die beiden „Hermedeichener“ Hubert Büdenbender vom DRK und Hans-Georg Graben von der Musikkapelle Irmgarteichen hatten die Idee, am 4. Advent nachmittags am Brunnen in der Ortsmitte einen Grillstand sowie einen Glühweinstand aufzubauen.

Schnell war vorher auch eine Art Bude als Unterstand gezimmert und die Musikkapelle spielte Weihnachtslieder. Die Idee fasste Fuß, und so sagten sich die beiden, hinzu kam auch noch Heinrich Bruch, „das machen wir jetzt jedes Jahr. Fünfzehn Jahre lang fand der Weihnachtstreff immer am 4. Advent beim Dorfbrunnen statt, dann wurde er auf den 3. Advent und auf den Kirchplatz verlegt.

Erlös für gute Zwecke

So startete am Sonntag der 40. Weihnachtsmarkt in Irmgarteichen. Schon am frühen Nachmittag zog der Duft von heißem Glühwein, frischen Waffeln und Leckereien vom Grill über den Kirchplatz. Die Musikkapelle spielte unter der Leitung von Volker Ermert. Erweitert wurde das Programm durch ein gemeinsames Singen in der Pfarrkirche mit den Kindern der Kindergärten Irmgarteichen und Werthenbach.

Der Erlös des Weihnachtsmarktes wird wie in den Vorjahren sozialen Zwecken zugeführt. Die Begrüßung übernahm Rudolf Melchiori, der besonders Bürgermeister Paul Wagener sowie Ortsbürgermeister Gerhard Schmitt begrüßte. Melchiori lobte das Engagement der zahlreichen Vereine und zeigte sich beeindruckt von den Helfern.

