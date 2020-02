Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Fusion und Migration zurück zur Normalität

Die Volksbank in Südwestfalen ist hervorgegangen aus der Fusion der Volksbank Siegerland und der Volksbank Märkischer Kreis im Jahr 2018.



Insgesamt hat die Volksbank in Südwestfalen damit 72.344 Mitglieder, 591 Mitarbeiter (davon 42 Auszubildende, 44 SB-Standorte und 28 Geschäftsstellen. Vor einem Jahr, so Vorstandssprecher Karl Michael Dommes, waren es 38 Geschäftsstellen. Eine weitere werde in den kommenden Wochen schließen.

2018 sei die Fusion ein wesentliches Thema gewesen, sagt der Vorstandssprecher. 2019 dann die Migration: Ein neues EDV-System wurde eingeführt – was bei einem Unternehmen dieser Größenordnung ein sehr komplexes Projekt ist. 2020 sei ohne solche zusätzlichen Herausforderungen nun wieder ein „normales Jahr: Da wollen wir unsere PS mal richtig auf die Straße bringen.“