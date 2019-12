Die Polizei rückt am Kreuztaler ZOB an – eine der Fahrgäste landet in Siegen im Krankenhaus.

Kreuztal. Die „Brauereibesichtigung“ im Krombach ist nicht allen Besuchern bekommen. In Kreuztal kommt es zur Prügelei im Bus.

Nach Brauereibesuch in Krombach Prügelei im Bus

Nach einer Brauereibesichtigung stiegen am Freitagabend, 13 Dezember, gegen 22.50 Uhr, mehrere Personen in den Linienbus von Krombach nach Siegen ein. Im Bus selbst fing – so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei – in 38-Jähriger an, andere mit Worten zu beleidigen. Diese Szene wollte ein 53-Jähriger mit seinem Handy filmen. Dies wiederum ging dem 38-Jährigen gegen den Strich, er schlug das Handy zu Boden.

Mehrere Personen leicht verletzt

Was sich im Folgenden an der Bushaltestelle Bahnhof Kreuztal entwickelte, „wird vermutlich nur schwer aufzulösen sein“, meint die Polizei. Jedenfalls sei aus dem verbalen Streit nun ein handfester geworden, wobei mehrere Personen leichte Verletzungen davontrugen. Der 38-Jährige kam mit einer Platzwunde in ein Siegener Krankenhaus. Letzter Satz der Pressemitteilung: „Alle beteiligten Personen waren gut alkoholisiert.“

