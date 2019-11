Messerstecher von Freudenberg hat wohl noch akute Psychose

Siegen. Landgericht Siegen: Laut Gutachter ist der Mann, der in Freudenberg einen anderen mit einem Messer schwer verletzte, nur zum Teil schuldunfähig.

Ein Schreiben der JVA Attendorn vom 24. Oktober 2019 sorgt am Freitag, 29. November, für Unruhe im Verfahren gegen den Mann, der unter anderem nach einer Messerattacke in Freudenberg im Herbst 2018 wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht steht: Der Angeklagte G. nehme regelmäßige Betreuungsgespräche in Anspruch bekomme seit seiner Einlieferung vor mehr als einem Jahr Medikamente gegen seine offensichtliche psychische Erkrankung. Der Mann bricht daraufhin sein Schweigen.