Mehr Einsätze für die Feuerwehr in Burbach

Bei der Jahresdienstbesprechung in der Hicken­grundhalle hat der Leiter der Feuerwehr Marcus Schwarze Bilanz gezogen. Bürgermeister Christoph Ewers dankte den Freiwilligen: „Sie gehen in schwierigen Zeiten für ihre Mitmenschen sprichwörtlich durchs Feuer.“

Einsätze

Zu 156 Einsätzen mussten die Löschgruppen und Löschzüge 2019 ausrücken, 27 Mal mehr als 2018. 27 Menschen half die Wehr aus lebensbedrohlichen Situationen, zwei Mal blieb der Einsatz vergeblich. 13 Mal wurde die Feuerwehr zu Ölspuren gerufen, zwei Mal zu Gasalarmen, einmal zu einem Massenanfall von Verletzten. Besonders hoch war die Zahl von 32 Einsätzen zu Fehlalarmen und Brandmeldeanlagen. 24 ABC-Einsätze wurden verzeichnet. 25 Mal brannte es in Gebäuden, bei Technischen Hilfeleistungen war die Feuerwehr 37 Mal gefragt.

Personalien

Insgesamt hat die Feuerwehr Burbach 318 Aktive in den Abteilungen, dazu 87 in der Kinderfeuerwehr, 119 in der Jugendfeuerwehr, 36 in der Unterstützungs- und 73 in der Ehrenabteilung. 48 Mitglieder sind in den Spielmannszügen aktiv.

Zu Kinderfeuerwehrwarten wurden ernannt Burbach/Gilsbach/Wahlbach: Marcel Gronau, Stellvertreterinnen Annika Patt und Anja Schnorrenberg-Brachwitz; Lippe: Tatjana Diehl, Stellvertreter Jens Wildfeuer; Niederdresselndorf: Nicole Mönch, Stellvertreterin Natalie Fuhrmann; Oberdresselndorf: Natalie Schwarz, Stellvertreterin Vanessa Heidt; Würgendorf: Anke Schwarze, Stellvertreterin Sarah Cesek.

Befördert wurden im Löschzug Burbach Anna Hoffmann, Luisa Hoffmann und Sascha Vogel, im Löschzug Gilsbach Lena Schoeppner, im Löschzug Holzhausen: Mike Worthmann, Jan Krautwald und Oliver Hoffmann, im Löschzug Lippe: Jessica Sturm und Maximilian Herrmann, im Löschzug Lützeln: Timon Georg, im Löschzug Oberdresselndorf Sebastian Leicht, im Löschzug Wahlbach Joschua Depner, Lukas Jung, Patrick Rupp, Christopher Jung und Timo Harmel sowie im Löschzug Würgendorf Lucas Funke und Leonard Thißen.

