Unfall Lkw verpasst Autobahnzufahrt in Wilnsdorf: Zwei Verletzte

Wilnsdorf. Unfall zwischen Wilnsdorf und Rinsdorf: Ein Kleinbus fährt auf einen zurücksetzenden Sattelschlepper auf.

Zwei Bauarbeiter, die in einem Kleinbus saßen, wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der L 907 zwischen Rinsdorf und Wilnsdorf verletzt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Fahrer des Sattelzuges war in Wilnsdorf in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs und hatte am Ende des Industriegebietes die Auffahrt zum Autobahnzubringer verpasst. Nach Auskunft der Polizei hatte er dann auf der L 907 angehalten. Er setzte langsam seinen tonnenschweren Laster zurück, um zu der Auffahrt zum Zubringer zu gelangen. Bei diesem Manöver fuhr der Fahrer des Kleinbusses auf den rückwärtsfahrenden Sattelzug auf.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Wilnsdorf ausrücken und die Unfallstelle mit Bindemittel abstreuen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.