Littfeld: Adventsmarkt mit Feuertonnen, Punsch und Tannen

Festlich geschmückt war am Wochenende das Littfelder Adventsmärktchen. Doch die Mitglieder, der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen sowie der Förderverein Kapellenschule, schauten sorgenvoll zum Himmel, denn das Wetter sollte an diesem Wochenende nichts Gutes verheißen. Und so regnete es von der Eröffnung am Freitagnachmittag bis zum Samstagabend. Hinzu kamen teilweise noch einige Sturmböen. Doch davon ließen sich die Mitglieder nicht abbringen.

Und so war der Dorfplatz Kapellenschule mit Lichterketten stimmungsvoll geschmückt und beleuchtet. Mehrere weihnachtlich dekorierte und beheizte Zelte luden die Besucher zum Verweilen ein. Feuertonnen verbreiteten besonders abends weihnachtlichen Flair auf dem Festplatz. Zum Angebot gehörte wie schon in den Vorjahren der Verkauf von frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen,und auch der kleine Michel wollte sehr zur Freude der Besucher einmal erleben, wie es einem Weihnachtsbaum geht, wenn er mit einem Netz eingesponnen wird.

Ausschließlich wiederverwertbares Geschirr

Neben an Ort und Stelle gebackenem Spritzgebäck und Butterwaffeln gab es auch Reibeplätzchen, Bratwurst und Pommes sowie frisch gegrillte Steaks und Erbsensuppe. Neben Apfelpunsch aus vereinseigener Ernte schmeckte der weiße Winzerglühwein den Besuchern besonders gut. Marmeladen aus eigener Produktion fanden reißenden Absatz. Die Speisen und Getränke wurden der Umwelt zuliebe ausschließlich auf wiederverwertbarem Geschirr angeboten.

Die kleinen Besucher konnten ihre Zeit auch diesmal wieder im Weihnachtszelt verbringen, in dem sie sich etwas vorlesen ließen oder etwas bastelten. Zum jeweiligen Ende der Lesestunden kam dann auch der Nikolaus und beschenkte die Kinder mit Süßem sowie Mandarinen.

Am Sonntag wurde das Adventsmärktchen mit einem Gottesdienst eröffnet und auch das Wetter besserte sich, so dass zahlreiche Besucher kamen. In der Kapellenschule hatten sich die Eisenbahnfreunde Littfetal mit ihrer Modellanlage präsentiert.

