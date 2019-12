Landwirte veranstalten Trecker-Demo am Siegener Lindenberg

Siegen. Mit rund 30 Traktoren und Schleppern platzierten sich Landwirte aus dem Kreisgebiet gestern im Bereich um den Sportplatz am Siegener Lindenberg, um unübersehbar gegen Agrarpolitik, Düngeverordnung und zu strenge Auflagen zu demonstrieren.

„Wir leben fast am Existenzminimum und können uns nicht noch mehr Vorschriften leisten“, sagte Daniel Stein, der die Demo organisiert hatte. Er kündigte weitere Proteste für den Fall an, „sollte unsere Politik in absehbarer Zeit nichts ändern“. Ursprünglich hatten die Landwirte übrigens an Kochs Ecke demonstrieren wollen – einschließlich der damit einhergehenden Konsequenzen für den Verkehr – dafür aber keine Genehmigung erhalten.

