Der Kunstverein Siegen ruft zur Teilnahme am inzwischen 22. Kunst-Sommer auf. Künstlerinnen, Künstler und Veranstalter sollen sich bewerben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstverein Siegen: Mitmachen beim Kunst-Sommer 2020

Siegen. Die Kreativen sollen mit einem interessanten, eigenständigen und innovativen Kunstprojekt an den Start gehen, um von Mai bis Ende September 2020 den Sommer kreativ zu gestalten, wie es dazu in einem entsprechenden Appell heißt.

Ausstellungen, offene Ateliers, Kunstaktionen oder multimediale Kunstprojekte sind willkommen, damit ein abwechslungsreiches Programm entstehen kann. Insbesondere im Hinblick auf Kunstaktionen seien originelle Ideen immer gern gesehen.

Gut für Siegen: Experimenteller Charakter

Die Aufforderung zur Teilnahme gilt auch für junge Künstlerinnen und Künstler, die sich mit ihren Projekten, die nachweislich experimentellen Charakter aufweisen sollen, einem größeren Kunstpublikum vorstellen können. Der Kunst-Sommer soll seine dynamischen und eigenartigen künstlerischen Postulate nicht verlieren und mit der Darbietung von niveauvoller und professioneller Kunst an einer Kunstlandschaft in der Region aktiv und erweiternd tätig sein, schreiben die Verantwortlichen weiter.

Künstlerinnen, Künstler, Galeristen, Ausstellungsmacher und alle Kunstmultiplikatoren aus Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein sind aufgerufen, Vorschläge mit aussagekräftigen Unterlagen für den „Kunst-Sommer 2020“ bis Freitag, 28. Februar, beim Kunstverein Siegen einzureichen.

Siegerland In der Oberstadt Die Geschäftstelle des Kunstvereins ist in der Oberstadt zu finden: Kornmarkt 20, 57072 Siegen. Mehr gibt es online: www.kunstverein-siegen.de

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten gibt es telefonisch über das Geschäftszimmer des Kunstvereins unter 0271/21624. Die Unterlagen können auch per E-Mail an angefordert werden. Eine fünfköpfige Jury sichtet am Montag, 2. März, die eingereichten Unterlagen und wählt 23 Einzelprojekte aus, die in den Kunst-Sommer 2020 aufgenommen und auf einem A1-Plakat miteinander vernetzt werden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen zum 11. Siegener Kunsttag, der am Sonntag, 10. Mai, stattfindet und vor einigen Jahren fester Bestandteil des Kunst-Sommers geworden ist.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.