Küchenbrand in Siegen: Feuerwehr rettet acht Personen

Kaan-Marienborn. In einer Wohnung in Siegen-Kaan-Marienborn bricht ein Feuer aus. Die Retter sind schnell vor Ort und verhindern Schlimmeres.

Zu einem Küchenbrand ist es am Donnerstag, 12. März in der Hauptstraße in Siegen-Kaan-Marienborn gekommen.

In dem Mehrfamilienhaus, in dem 20 Personen gemeldet sind, ist das Feuer aus bisher ungeklärten Gründen in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr, die schnell am Einsatzort eintraf, konnte aus der total verrauchten Wohnung einen 77-jährigen Mann herausholen und ihn dem Notarzt sowie Rettungsdienst übergeben.

Weitere sieben Personen, die sich in dem Wohnhaus befanden, wurden durch die Feuerwehrmänner in Sicherheit gebracht. Ein 68-jähriger Bewohner wurde wegen Rauchgasinhalation im Rettungswagen behandelt.

Ortsdurchfahrt Siegen-Kaan-Marienborn für eine Stunde gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Siegen-Kaan-Marienborn war für etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Jürgen Schade

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell gelöscht. Der 77-jährige Mann wurde mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei, die mit zahlreichen Kräften vor Ort war, sperrte aus Sicherheitsgründen die Ortsdurchfahrt komplett für knapp eine Stunde.

Im Einsatz befanden sich neben der Wache Siegen, die Löschzüge Kaan-Marienborn, Bürbach, Feuersbach und Volnsberg sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen.

