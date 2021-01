Kreuztal: Wieder Einbrüche in Schulen - Beute noch fraglich

Kreuztal. Erneut haben Einbrecher Schulen in Kreuztal heimgesucht - diesmal zwei Grundschulen. Die Polizei ermittelt und bittet um Unterstützung.

Nun sind zwei Grundschulen im Stadtgebiet Kreuztal zum Ziel von Einbrechern geworden. In beiden Schulen hatte es in der Vergangenheit schon häufiger Einbrüche gegeben.

Am Sonntagabend, 17. Januar, sind Unbekannte gegen 22.40 Uhr in die Grundschule Fellinghausen eingestiegen. Zeugen hatten gehört, wie eine Scheibe eingeworfen wurde. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest, so die Polizei in Siegen.

Polizei Siegen: Holztüren beschädigt

Einen weiteren Einbruch hat es in die Grundschule Buschhütten gegeben. Zwischen Sonntagnachmittag, 17. Januar, und Montagmorgen, 18. Januar, wurde auch hier eine Scheibe eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen.

Zudem wurden mehrere Holztüren beschädigt. In diesem Fall ist ebenfalls noch unklar, ob die Täter Dinge entwendet haben. In beiden Fällen bittet die Kreuztaler Kriminalpolizei um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Die Grundschule Fellinghausen ist vor den Weihnachtsfeiertagen von Einbrechern heimgesucht worden.

