Kreuztal: Vor 15 Jahren wurde Küster Josef Schulz erstochen

Es passiert am 30. Dezember 2004, gegen 22 Uhr, in der Straße Im Plan. Ein unbekannter Täter sticht auf Josef Schulz ein, den Küster der St. Johannes-Gemeinde, der auf dem Heimweg von einer Veranstaltung im Sportlerheim des TV Kreuztal in der Moltkestraße ist. Schulz stirbt noch am Tatort. Der Täter wird nicht gefasst, das Verbrechen ist 15 Jahre nach der Tat nicht aufgeklärt.

Der Tatort am 30. Dezember 2004 in der Straße Im Plan in Kreuztal: Für Josef Schulz kam jede Hilfe zu spät. Foto: Jürgen Schade

Josef Schulz wurde 53 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist er in Goch am Niederrhein. Er wollte Priester werden, musste aber sein Theologiestudium in Münster aufgeben – nach einem Unfall behielt er eine Gehbehinderung zurück. Sein Versuch, Religionslehrer zu werden, führte ihn nach Kreuztal. Das Referendariat brach er ab; die Schüler hätten ihn wegen seiner Behinderung gemobbt, berichtete später Pfarrer Josef Sczyrba im Gespräch mit dieser Zeitung. Sczyrba kommt 1993 nach Kreuztal, wird auf den Kirchgänger aufmerksam. 2000 kann Josef Schulz, der bis dahin nur ein bescheidenes Zimmer hatte, in einer von der Gemeinde vermietete Wohnung einziehen. Er wird Lektor, Edelmessdiener und schließlich Küster. „Er hat wieder Mut gefasst, es ging bergauf“, sagte der Pfarrer.

Keine Zeugen, kaum Hinweise

Einen Monat nach der Tat wird Josef Schulz’ Personalausweis in der Nähe der Kredenbacher Bahnstation gefunden. Sein Handy bliebt verschwunden. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem möglichen Zeugen, der zur Tatzeit eine Gaststätte an der Marburger Straße aufsuchte und deshalb etwas gesehen haben könnte. Der Mann kann nicht identifiziert werden. Auch ein anderes Opfer des womöglich selben Täters, das in derselben Nacht am Bahnübergang Moltkestraße überfallen wird und die Messerstiche in den Rücken überlebt, führt nicht auf eine entscheidende Spur. Weniger als zehn Hinweise bekommt die Polizei 2006, als der Fall in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ dargestellt wird.

Pfarrer Josef Sczyrba wurde am 5. Februar 2016 in den Ruhestand verabschiedet. Zu seinem Abschied sorgte er dafür, dass eine Gedenktafel in der St.Johannes-Kirche an Josef Schulz erinnert: „Jeder Mensch hinterlässt Spuren“, sagte Sczyrba. Josef Schulz wurde in Goch anonym beigesetzt. Der Leiter der Mordkommission ging 2016 in Pension. Tatortspuren sind in der DNA-Analysedatenbank des Bundeskriminalamts gespeichert und können dort ständig mit neu eingehenden Profilen abgeglichen werden. Mord verjährt nie.

