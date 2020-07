Kreuztal: Ricarda Wagner erhält Bundesverdienstkreuz

Kreuztal. Im Kreishaus in Siegen hat die Kreuztalerin Ricarda Wagner von Landrat Andreas Müller das Bundesverdienstkreuz entgegen genommen.

Seelsorgerin, Vertrauensperson, Vorbild: Vor elf Jahren hat Ricarda Wagner die „CI-Selbsthilfegruppe Südwestfalen “ gegründet, die schnell zu einer der größten in ganz Deutschland wurde. „CI“ steht für das „Cochlea-Implantat“ – eine Hörprothese. Ricarda Wagner ist selbst Trägerin und weiß deshalb genau um die Herausforderungen und die Ängste von Menschen mit Hörschädigungen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht diesen Menschen eine Stütze zu sein und durch die mitgliederstarke Gruppe, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Ihr Einsatz geht dabei aber noch viel weiter. Als Ansprechpartnerin ist sie mitunter rund um die Uhr für ihre Mitmenschen da.

Landrat Andreas Müller überreichte der gebürtigen Kreuztalerin jetzt im Siegener Kreishaus das Bundesverdienstkreuz für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement. „Durch Ihr Tun geben Sie den hörgeschädigten Mitgliedern Ihrer Gruppe Halt und sind in schwierigen Momenten für sie da. Sie erzählen ganz offen von Ihren eigenen Erfahrungen und investieren einen großen Teil Ihrer Zeit für die Arbeit in der Selbsthilfegruppe und darüber hinaus“, erkannte Müller an.

Induktive Höranlage im Apollo-Theater in Siegen

Ricarda Wagner ist mit den Jahren zu einer gefragten Expertin und Rednerin zu den Themen Barrierefreiheit, Schwerbehindertenrecht und den Implantaten selbst geworden. Durch ihr Wirken haben die Belange von Menschen mit Hörschädigungen deutlich mehr Beachtung auch in Entscheidungsgremien bekommen. So ist es auch zum Teil ihrem Engagement zu verdanken, dass das Apollo - Theater mit einer induktiven Höranlage ausgestattet wurde.

„Sie sind eine starke Persönlichkeit und haben als selbst Betroffene nicht weggeschaut, sondern bewusst den Mund aufgemacht und ihre Stimme erhoben“ betonte Elfrun Bernshausen, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Kreuztal. „Der Einsatz für die Belange von anderen war für mich nie Arbeit, sondern eine Herzensangelegenheit. Man bekommt dadurch unglaublich viel zurück“, so Ricarda Wagner.

