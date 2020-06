Kreuztal öffnet nun auch die Naturfreibäder

Kreuztal. Auch die drei Naturfreibäder in Kreuztal öffnen: Krombach und Ferndorf am, Samstag, Eichen am 13. Juli..

Die Naturfreibäder in Krombach und Ferndorf starten am morgigen Samstag, 27. Juni, in die Badesaison 2020. Das Naturfreibad Eichen wird etwas später, nämlich voraussichtlich am 13. Juli, ebenfalls öffnen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die regulären Öffnungszeiten sind 13.30 bis 19 Uhr, sofern die Wassertemperatur mindestens 18°C beträgt. In den Sommerferien kann die Öffnung bei einer Schönwetterperiode auf 11 Uhr vorgezogen werden. Witterungsbedingte Schließungen sind möglich. Der Eintritt zu den Naturfreibädern ist kostenlos.

Registrierung ist zu Hause möglich

Aufgrund der Coronaschutzverordnung und den damit verbundenen Hygiene- und Infektionsschutzstandards ist die Besucherzahl der Naturfreibäder begrenzt: in Krombach auf 300, in Ferndorf auf 220 Personen, in Eichen (ab 13. Juli) auf 400 Personen. Um sicherzustellen, dass diese Höchstbesucherzahl nicht überschritten wird, bekommt jeder Badegast beim Betreten eine Karte ausgehändigt, die er beim Verlassen wieder abzugeben hat.

Voraussetzung für ein Betreten des Bades ist eine Registrierung mit Namen und Kontaktdaten. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, sind auf der Internetseite der Stadt Kreuztal Formulare für die Registrierung im Freibad verfügbar.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.