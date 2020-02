Kreuztal: Mit Zigarette eingeschlafen – Feuer in Wohnheim

Krombach. In einer Unterkunft der Stadt Kreuztal hat es am Freitagmittag gebrannt. Die vier Bewohner sind selbstständig ins Freie gelangt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen aus dem Fenster: Am Freitagmittag ist in der städtischen Unterkunft Unter der Hohen Fuhr in Krombach ein Feuer ausgebrochen

Vier Bewohner – eine Frau mit ihren drei Kindern – sind selbstständig aus dem Haus heraus ins Freie gelangt. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sie soll, so die ersten Ermittlungen, mit einer brennenden Zigarette auf dem Bett eingeschlafen sein und so das Feuer verursacht haben.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kronbach, Eichen, Littfeld und der Löschzug Kreuztal mit der Drehleiter, außerdem Rettungsdienst und Polizei. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

