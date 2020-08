Kreuztal: Mann von Zug erfasst und an Unfallstelle gestorben

Kreuztal. In Kreuztal wird ein Mann von einem Zug erfasst. Er stirbt noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Es kommt zu Behinderungen.

Aktuell kommt es zu Störungen auf der Zugstrecke zwischen Kreuztal und Siegen: Ein Mann ist in der Nähe des Kreuztaler Bahnhofs von einem Zug erfasst worden und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Zug, in dem noch Fahrgäste sitzen, steht derzeit hinter der Langenauer Brücke. Gegen 9 Uhr am Montag, 3. August, waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Einsatzstichwort „Person unter Zug“ alarmiert worden.

Bei der intensiven Suche durch die Einsatzkräfte wurde ein Mann in einem Gebüsch nahe der Schienen gefunden und umgehend medizinisch versorgt. Ein Notarzt war vor Ort, ein Rettungshubschrauber landete nahe einer Firma an der Hüttenstraße gelandet. Der Patient wurde mit einer Draisine zum Rettungswagen gebracht. Dort verstarb er im Laufe der Behandlung an seinen starken Verletzungen.

Die Deutsche Bahn hat inzwischen mehrere Taxis angefordert, damit die Bahnreisenden ihre Fahrt weiterführen können. Diese Entscheidung muss die Kriminalpolizei treffen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu diesem tragischen Vorfall kommen konnte.

