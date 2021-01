Zu einem Kaminbrand rückt die Feuerwehr in die Austraße in Ferndorf aus.

Feuer Kreuztal: Kaminbrand in Ferndorf - Feuerwehr lüftet

Ferndorf In einem Wohnhaus an der Austraße in Ferndorf brennt der Kamin. Die Feuerwehr kommt mit großem Aufgebot.

Zu einem Kaminbrand in der Austraße in Ferndorf wurde am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr aus Kreuztal, Ferndorf und Kredenbach gerufen. Gegen 14 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle ein. Die Bewohner des Hauses hatten den Qualm bemerkt und das Haus verlassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Schornstein. Unter anderem das Durchlüften des Hauses mit einem Hochleistungslüfter war die Aufgabe der Einsatzkräfte. Um 14.46 Uhr wurde das Einsatzstichwort auf "Feuer 4 - Dachstuhlbrand" erhöht. Das geschah laut Aussage der Polizei-Pressestelle, um vorbereitet zu sein, falls der ebenfalls herbeigerufene Schornsteinfeger einen weiteren Schaden feststellen würde. So habe man die Sicherheit gehabt, ausreichend Einsatzkräfte, insbesondere Atemschutzgeräteträger, an der Einsatzstelle zu haben.

