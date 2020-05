Kreuztal: Falscher Polizist betrügt 84-Jährige um 2000 Euro

Kreuztal. Eine 84-jährige Frau ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die Täter brachten die Kreuztalerin um 2000 Euro – mit einer perfiden Masche.

Wie die Beamten in Siegen am Mittwoch, 6. Mai, mitteilen, erhielt die Frau bereits am Mittwoch, 4. März, einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten.

Unter einer fadenscheinigen Geschichte wurde dazu gebracht, ihre Debitkarte samt PIN an der Wohnungstür einem angeblichen Bankmitarbeiter zu geben.

Geld in der Sparkasse Kreuztal abgehoben

Am gleichen Tag wurde mit der Scheckkarte an einem Geldautomaten der Sparkasse in Kreuztal Geld abgehoben. Beim Geldabheben wurde der Täter gefilmt. Durch die ermittelnden Beamten des Kommissariats 2 bei der Kripo in Siegen konnten Fahndungsfotos des mutmaßlichen Täters erstellt werden.

Polizei Siegen nimmt Hinweise entgegen

Beschreibung: Der Verdächtige ist zwischen 25 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine untersetzte Figur und ein auffälliges Tattoo auf der linken Hand (Schriftzug vom Handballen Richtung Daumen).

Hinweise zum Täter nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

Das Fahndungsfoto ist hier zu finden.

