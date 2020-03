Die Polizei stellt die jungen Übeltäter am Abend.

Verkehrsgefährdung Kreuztal: Drei Jungen werfen in Buschhütten Flaschen auf HTS

Buschhütten. Schäden entstanden zum Glück nicht: Polizei Kreuztal konnte die jungen Flaschenwerfer ausfindig machen – sie versuchten später, Leergut zu klauen

Am Sonntag, 15. März, gegen 16.30 Uhr, wurde die Polizei in Kreuztal von einem Pkw-Fahrer darüber informiert, dass von der Friedrich-Ebert-Straße in Kreuztal-Buschhütten aus Gegenstände auf die parallel verlaufende HTS geworfen wurden. Mehrere leere Flaschen waren auf dem Asphalt gelandet und zerschellt.

Zum Kehren musste die HTS gesperrt werden, die Scherben lagen auf einer Länge von circa 100 Metern auf der Straße. Schäden sind keine entstanden. Zunächst konnten die Polizeibeamten niemanden ausmachen, der die Flaschen geworfen hatte.

Jungen versuchen später, Leergut in Kreuztal-Buschhütten zu stehlen

Gegen 17.45 Uhr versuchten bis dahin Unbekannte, Leergut bei einem Einzelhandel in Buschhütten zu stehlen. Im Zuge der Ermittlungen konnten drei Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren angetroffen werden, die auch die Flaschenwürfe zugaben.

