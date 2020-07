Feuerwehreinsatz Kreuztal: Auto brennt bei Grillparty in Littfeld völlig aus

Littfeld. Ein Auto fängt in Kreuztal-Littfeld Feuer und brennt völlig aus. Die Besitzerin hatte den Wagen geparkt, um zu einer Grillparty zu gehen.

Auf einen technischen Defekt führt die Polizei einen Brand zurück, bei dem am Samstagnachmittag, 25. Juli, ein Auto in Littfeld vollkommen zerstört wurde. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin den Opel Astra am Wiesenrand der Straße Zum Hasenwäldchen/Im Schloos abgestellt, um sich zum Grillen zu treffen.

Feuerwehrleute aus Littfeld, Krombach und Kreuztal alarmiert

Die Feiernden bemerkten einige Minuten später, dass Rauch aus dem Kofferraum des Wagens drang. Beim Versuch, noch einige Gegenstände aus dem Kofferraum zu retten, breitete sich das Feuer weiter aus. Wehrleute aus Littfeld, Krombach und Kreuztal wurden alarmiert, um das Feuer zu löschen. Die anfängliche Meldung, dass sich das Fahrzeug nahe am Haus befinden sollte, bestätigte sich nicht.

Obwohl die Feuerwehr mit zwei Rohren vorging und das Feuer schließlich mit Schaum erstickte, konnte sie den Wagen nicht mehr retten. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15.000 Euro.

