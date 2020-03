Noch in diesem Jahr soll aus dem Schornstein des Krombacher Backes Rauch aufsteigen und die ersten Schanzenbrote oder Kuchen gebacken werden. Zumindest sehen so die Pläne des neugegründeten Vereins „Crombacher Backes“ aus.

40 Mitglieder haben die Satzung bereits unterschrieben. Die musste laut den Regularien auf der rund dreistündigen Gründungsveranstaltung in Krombach verlesen, an einigen Stellen geändert und ergänzt und von allen neuen Mitgliedern unterzeichnet werden. Genauso wie die Beitrittserklärungen. Weitere Personen haben ihre Zusage schon mündlich gegeben. Die Beteiligung an der vorherigen Infoveranstaltung, die ursprünglich um 19 Uhr im Hotel „Zum Anker“ beginnen sollte, war so groß, dass Initiator Christian Moll kurzerhand ins Feuerwehrgerätehaus umsiedeln musste.

Guter Draht zu Nachbarn zu den Nachbarn des Krombacher Backes wichtig

„Vielen Dank, dass so viele gekommen sind. Da habe ich nicht mit gerechnet. Auch wenn ich mir das mit dem Feuerwehrgerätehaus schon als Plan B überlegt hatte“, so der ehrenamtliche Feuerwehrmann. Bürgermeister Walter Kiß wäre gern dabei gewesen, musste sich aber entschuldigen.

Christian Moll (links) und Laslo Kämpf beweisen langen Atem, jetzt stellen sie ihr Konzept vor Foto: Kai Osthoff

Schnell wurden Stühle und Bänke aufgebaut, Laptops und Beamer angeschlossen, dann konnte Christian Moll seine Präsentation starten. In einem Zeitstrahl ging er auf die intensiven Planungen zur Neubelebung des Krombacher Backes ein: Ende 2016 hatte die Stadt Kreuztal schon Interesse an einer erneuten Nutzung des Backes erklärt und damals Eckhardt Fuhr, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Crombacher Weihnachtsmarkt, angesprochen. An die Krombacher Ortsvereine ging damals eine Info. In einem Treffen mit den Vorstandsmitgliedern der Krombacher Ortsvereine war im Januar 2017 über den Backes beraten worden. Mit dem Ergebnis: Kein Verein, aber einzelne Bürger könnten sich vorstellen, den Backes zu reaktivieren.

Stadt Kreuztal unterstützt Finanzierung des Backes in Krombach

Christian Moll und Laslo Kämpf setzen sich daraufhin neben ihrer ehrenamtlichen Arbeit bei der Feuerwehr zusammen und erstellten ein Konzept zur Neugestaltung des Backes. Wesentliche Punkte: Eine Vereinsgründung, um geschäftsfähig zu sein, Renovierung sowie Errichtung einer WC-Anlage, um den hygienischen Betrieb realisieren zu können – früher wurden bei den Backesfesten Toiletten in der Nachbarschaft zur Verfügung gestellt. Das sei aber nicht mehr tragbar. Um in den nächsten Jahren zwei Backtage pro Jahr durchführen zu können, ist Christian Moll und Laslo Kämpf ein guter Draht zu den umliegenden Nachbarn enorm wichtig.

Das Besucherinteresse ist so groß, dass die Versammlung ins benachbarte Feuerwehrgerätehaus umziehen muss. Foto: Kai Osthoff

In ihrem Konzept hatten die beiden Krombacher auch die Finanzierung im Blick. 2017 wurde das Konzept bei Bürgermeister Walter Kiß eingereicht, daraufhin der Backes als IKEK-Projekt gemeldet. Wegen des Regierungswechsels wurde das Projekt auf Eis gelegt, für Christian Moll war die Sache damit aber noch nicht vom Tisch. Der 37-jährige Notfallsanitäter bei der Feuerwehr Siegen zeigte langen Atem, bis die Landesregierung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm einen Zuschuss von 30.000 Euro genehmigte.

Seit 17 Jahren im Dornröschenschlaf

Auch die Stadt Kreuztal möchte das Projekt weiterhin durchführen. Nach ihrer Schätzung sind 60.000 Euro erforderlich, die Differenz trägt die Stadt. „Somit hatten wir ein gutes Fundament für unsere Planungen“, erklärte Christian Moll bei der Gründungsfeier voller Tatendrang. Denn es steht noch viel Arbeit vor dem Verein: Denn das letzte Mal ist in dem 1850 gebauten Backes am 6. September 2003 gebacken worden, haben Moll und Kämpf bei ihrer Recherche herausbekommen.

Der Zahn der Zeit hat an dem kleinen, schmucken Backes an der Straße „Am Alten Heck“ in Krombach genagt – dass nichts mehr am Gebäude gemacht wurde, hat seine Spuren hinterlassen. Immerhin der Grünstreifen entlang des Bürgersteigs wurde bereits von Unkraut befreit. Bis der Ofen nach so langer Zeit wieder behutsam angefeuert werden kann, ist noch deutlich mehr Arbeit nötig. Ein Treffen mit dem Bezirksschornsteinfeger hat es zwar schon gegeben, der Schornstein wurde gereinigt und für ein vorsichtiges Aufheizen des Ofens grünes Licht gegeben. Aber das dauert noch eine Weile.

