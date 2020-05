Kreisvolkshochschule Siegen-Wittgenstein: Kurse ab 11. Mai

Siegen-Wittgenstein. Die Kreisvolkshochschule Siegen-Wittgenstein bereitet sich auf den Neustart vor. Wegen Corona kommt es aber zu Einschränkungen.

Seit Freitagabend steht fest: Die Volkshochschulen dürfen am Montag ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Kreis-VHS werde „umgehend damit beginnen, zu prüfen, ab wann welche Veranstaltungen wieder stattfinden können“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

„Das stellt uns vor verschiedene Herausforderungen“, erläutert Winfried Hofmann, Leiter der Kreisvolkshochschule: „Unser Unterricht findet in Räumen statt, die uns die Städte und Gemeinden zur Verfügung stellen. Wir werden jetzt klären, ob diese Räume auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie genutzt werden können. In einem zweiten Schritt werden wir dann festlegen, wie viele Personen unter Einhaltung von Abstandsregeln maximal in den Schulungsräumen Platz finden.“

Teilnehmer werden direkt informiert

Unter Umständen können dann nicht alle Teilnehmer, die einen Kurs begonnen haben, diesen auch fortsetzen, weil die Raumkapazität das nicht hergibt, sagt Hofmann. „Dann werden wir mit den Teilnehmern ins Gespräch kommen, um Lösungen zu finden.“ Hofmann schließt allerdings auch nicht aus, dass einzelne Teilnehmer auf die Fortführung des gebuchten Kurses verzichten, weil sie selbst zu einer Risikogruppe gehören. „Das alles werden wir in den nächsten Tagen zu klären versuchen, um dann verbindlich sagen zu können, wann und in welchem Umfang der Lehrbetrieb der Kreisvolkshochschule konkret weitergeht.“

Erste Kurse werden frühestens ab Montag, 11. Mai, und dann auch nur Schritt für Schritt wieder angeboten werden können. Wichtig für alle, die sich bereits zu einem Kurs angemeldet haben: Sie müssen sich nicht von sich aus an die Kreisvolkshochschule wenden. Winfried Hofmann: „Sobald wir Klarheit zu einzelnen Angeboten haben, werden wir uns von uns aus direkt mit den angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Verbindung setzen – entweder per E-Mail oder auch telefonisch.“

