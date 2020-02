Kreis Siegen-Wittgenstein: Weniger Tote, mehr Unfallfluchten

Siegen-Wittgenstein. Die Polizeibehörde Siegen-Wittgenstein legt die Unfallstatistik für 2019 vor. Es gab weniger Verletzte und Tote, allerdings mehr Unfallfluchten

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in Siegen-Wittgenstein im Jahr 2019 gesunken, die Zahl der Unfalltoten mit drei Fällen auf dem niedrigsten Stand seit 2014. Das geht aus der Unfallstatistik der Kreis-Polizeibehörde hervor. „Siegen-Wittgenstein gehört landesweit zu den sichersten Regionen im Straßenverkehr“, betont Landrat Andreas Müller als Leiter der Polizeibehörde.

Kinder in Siegen-Wittgenstein besonders sicher

10.111 Verkehrsunfälle weist die Statistik für das vergangene Jahr aus, 309 weniger als im Jahr zuvor. Bei 669 Unfällen (also bei 6,6 Prozent) wurden Personen verletzt.

875 Menschen erlitten Verletzungen. Das sind 114 weniger als 2018. Damit liegt der Kreis Siegen-Wittgenstein in NRW auf Platz 2 bei den sogenannten Verunglücktenhäufigkeitszahlen: Auf 100.000 Einwohner kommen 315 Verunglückte. Landesweit liegt dieser Wert bei 436. Bei den Risikoaltersgruppen liegt der Kreis überwiegend ebenfalls auf vorderen Positionen – im positiven Sinn: bei Kindern auf Platz 1, bei Senioren auf Platz 2, bei den Jugendlichen (15 bis 17 Jahre) auf Platz 3. Nur bei den jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) rangiert der Kreis mit Rang 16 im vorderen NRW-Mittelfeld.

Zwei Rollstuhlfahrerinnen sterben bei Unfällen

3 Menschen kamen 2019 in Siegen-Wittgenstein bei Verkehrsunfällen ums Leben – ein junger Autofahrer, eine Rollstuhlfahrerin in Folge eines Sturzes sowie eine Rollstuhlfahrerin, die Passagierin bei einem Sondertransport war, wie der Statistik zu entnehmen ist. Es ist – gleichauf mit dem Jahr 2013 – die niedrigste Gesamtzahl von Unfalltoten überhaupt, gefolgt von 2016 und 2017 mit je vier Toten. 2018 starben sechs Menschen bei Unfällen im Kreisgebiet.

Bei aller Tragik weist die Statistik langfristig „einen sehr positiven Trend auf“, wie es in dem Bericht heißt: „Anfang der 80er Jahre waren es noch 50 Unfalltote im Jahr.“ Ein Grund der Entwicklung „ist sicher in der immer weiter fortschreitenden Fahrzeugtechnik mit aktiven und passiven Assistenzsystemen und Schutzausstattungen zu suchen“, schreibt die Polizei. „Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist jedoch das verkehrsgerechte Verhalten von Verkehrsteilnehmern, das maßgeblich zur Verkehrssicherheit beiträgt.“

Geschwindigkeit bleibt häufigste Unfallursache

115 Unfälle geschahen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss, sechs mehr als 2018. In 30 Fällen wurden dabei insgesamt 41 Menschen verletzt. Die Polizei bemüht sich nach eigenen Angaben, diese Zahlen „durch eine hohe Kontrolldichte zu verringern und das Dunkelfeld aufzuhellen“. Ein landesweiter Vergleich belege, „dass die Polizeibeamten der KPB Siegen-Wittgenstein zu den gut ausgebildeten und aktivsten Experten auf diesem Gebiet gehören“ – mit insgesamt 539 festgestellten Verstößen in diesem Bereich im Jahr 2019.

92 Mal war im vergangenen Jahr Geschwindigkeit der Grund von Unfällen mit Personenschäden. Sie bleibt damit die Unfallursache Nummer 1.

25 Fahrerinnen beziehungsweise Fahrer von E-Bikes erlitten 2019 Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Das sind sieben mehr als im Jahr zuvor, wobei 2018 ein Mensch bei einem solchen Unfall starb. „Der rasant steigende Absatz von sogenannten E-Bikes führt naturgemäß dazu, dass diese Fahrzeuge auch vermehrt bei Verkehrsunfällen beteiligt sind“, erklärt die Polizei. Die Zahl der verletzten Fahrradfahrer (ohne E-Bikes) sank von 106 auf 73.

Siegen und Umland Motorradfahrer Die Zahl verletzter „motorisierter Zweiradfahrer“ sank 2019 um 22 auf 109. Die Zahl der Toten in diesem Bereich sank von drei auf null. Letzteres sei sehr erfreulich, „allerdings entscheiden oftmals nur Kleinigkeiten oder der Zufall, ob ein Unfallopfer schwer verletzt ist oder aufgrund der Unfallfolgen verstirbt.“, so die Polizei.

22 der insgesamt 101 im Jahr 2019 im Straßenverkehr verunglückten Fußgänger seien als Unfallverursacher angesehen worden, wie der Auswertung zu entnehmen ist. 2018 kamen ebenfalls 101 Fußgänger zu Schaden – wobei eine Person tödlich verletzt wurde.

Unfallfluchten sind keine Kavaliersdelikte

5 Mal am Tag verursachen Menschen in Siegen-Wittgenstein Unfälle und fliehen dann, ohne sich um die Schäden zu kümmern. 2019 geschah dies laut Statistik 1762 Mal, eine Steigerung um 0,4 Prozent gegenüber 2018. Die Aufklärungsquote liegt bei 38 (2018: 43) Prozent, bei den 45 Delikten mit Personenschaden bei 64 (56) Prozent. Bei Unfallfluchten „handelt es sich nicht um Kavaliersdelikte, sondern um Straftaten“, wie die Kreis-Polizeibehörde betont. Es drohen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafen. Auch jüngst wies die Polizei schon auf das Problem hin: Allein am vergangenen Wochenende wurden 21 Unfallfluchten im Kreis angezeigt.

