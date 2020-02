Exklusiver Tabak mit Pumpernickel-Geschmack, handgemachte Pfeifen, Whisky aus der ersten Destille Dänemarks: In „Tosch’s Genusshütte“ in Kredenbach gibt es nicht nur die üblichen Angebote.hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem siegerland]

Für Inhaber Tobias Scheffe, Spitzname Tosch, ist das Geschäft ein Hobby. Seit fast sieben Jahren betreibt der selbstständige Handwerker den Laden als zweites Standbein. Hier verkauft der 45-Jährige zudem Wein, Kaffee und Rum, aber auch Schmuck und Brillengestelle aus Holz. „Ich kaufe keine Sachen ein, die ich selber nicht mag“, sagt Scheffe, „wenn ich es dann nicht verkaufe, trinke, rauche oder benutze ich es einfach selber.“ Neu im Laden an der Kredenbacher Straße 59 ist der Honig, den Scheffe von seinen eigenen 20 Bienenvölkern bezieht. „Das ist eine Herausforderung, aber ich liebe es. Ich bin ein Tausendprozentiger.“

Die erste Pfeife selbst geschnitzt

Erst wenn er von einem Produkt selbst überzeugt sei, merkten auch seine Kunden, dass sie sich auf seine Beratung verlassen können, so der Inhaber. „Ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Ich gehe nicht arbeiten, sondern ich genieße das. Für mich ist das Freiheit.“

Begonnen hat alles in einem Familienurlaub in Dänemark vor rund zwölf Jahren. „Wir hatten Scheißwetter und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen“, erzählt Scheffe. Also besuchte er einen ausgewanderten Freund aus dem Siegerland. Der schlug ihm vor, eine Pfeife zu schnitzen. „Das hat mich begeistert und mich hat das Fieber gepackt.“ Bereits zwei Tage später präsentierte er ihm seine fertige Pfeife. „Er war fassungslos, weil ich nur ein Taschenmesser dabei hatte. So bin ich über Nacht Pfeifenmacher geworden“, erzählt der 45-Jährige.

„Stauning“-Whisky aus Dänemark

Zurück in Kredenbach suchte Scheffe nach Gleichgesinnten. In Online-Foren lernte er einen Tabakhersteller aus der Region kennen. Mit ihm entwickelte Scheffe seinen eigenen Tabak „Der Flake“. Geschmacksrichtung: Pumpernickel. „Das war der Urknall der Genusshütte. Ich habe angefangen meine handgemachten Pfeifen mit dem Tabak zu verkaufen“, berichtet er.

Am Anfang noch von einem Beistelltisch in seinem Hausflur aus. „Doch das hat den familiären Bereich gestört und vielen Kunden war der Eintritt in die Privatsphäre auch unangenehm.“ Scheffe expandierte und baute sich an seine Garage eine kleine Holzhütte. Und die Nachfrage nach anderen Produkten stieg weiter an. Seit drei Jahren betreibt er die „Genusshütte“ nun an der Kredenbacher Straße 59. Eine weitere Besonderheit neben handgemachten Pfeifen und exklusivem Tabak ist der „Stauning“-Whisky aus Dänemark – hergestellt in der derzeit einzigen aktiven Destille des Landes.

In „Tosch’s Genusshütte“ soll der Kunde entspannen

Den dänischen Whisky hat der 45-Jährige selbst in einem Urlaub entdeckt. „Der ist eine absolute Besonderheit. Den bekommst du in Dänemark nur mit zwei Jahren Wartezeit.“ Während seiner Urlaubsreise besuchte Scheffe die Destille im Westen Dänemarks und freundete sich sofort mit den Inhabern an. „Jetzt bin ich einer von 60 Händlern deutschlandweit, die den Whisky verkaufen dürfen.“ Probieren können ihn die Kunden beim Whisky-Tasting, das Scheffe regelmäßig anbietet.

Siegen und Umland Event-Programm der „Genusshütte“: Whisky-Schokolade,… Seit dem Umzug der „Tosch’s Genusshütte“ in die Kredenbacher Straße 59 hat Inhaber Tobias Scheffe sein Event-Programm ausgebaut. Regelmäßig geht er mit seinen Kunden beim „Whisky-Tasting“ auf Europa-Reise und probiert mit ihnen exklusive Whiskys der europäischen Nachbarländer an. Weitere „Tasting-Abende“ finden im Sommer mit Käse-Wein, Steak-Bier oder Whisky-Schokolade statt. Außerdem werden Rum und Tabaksorten getestet. Die Öffnungszeiten des Geschäfts in der Kredenbacher Straße 59 sind donnerstags und freitags von 16.08 bis 20.03 sowie samstags von 10.08 bis 14.03 Uhr. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.tosch-genusshuette.de.

In der „Genusshütte“ sollen aber nicht nur die Geschmacksnerven etwas geboten bekommen. „Genuss ist nicht nur sensorischer Genuss“, erklärt Scheffe, „sondern auch die Atmosphäre, wenn ich vor dem Ofen entspanne und die Zeit genieße.“

Pfeifen schnitzt Scheffe derzeit nur noch selten. „Ich habe nicht mehr die Ruhe dafür, mich in die Werkstatt zu setzen.“ Dennoch bleibt es für ihn eine Herzensangelegenheit. „Wenn ich jedoch im Urlaub bin, dann nehme ich mir ein Holzstück und mein Taschenmesser mit und fange an zu schnitzen. Back to the roots.“

