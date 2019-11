Krankenakte Robert Schumann: Täglich Klistier gib uns heute

Nach dem nervenzerreißenden Hitchcock-Grusel durch „Psycho“ und „Die Vögel“, dem autobiographischen „Raumpatrouille & Memory Boy“ sind Matthias Brand und sein genialer Tasten- und Stimmpartner Jens Thomas nun mit ihrem neuen Programm auf der Apollo-Bühne: Der „Krankenakte Robert Schumann“. Um es vorwegzunehmen: Diese Wort-Bild-Collage schafft im restlos ausverkauften Theater eine Spannung, die mit „atemberaubend“ nur unzureichend zu beschreiben ist.

„Weg, nur fort!“ Schon das Eingangsstück von Jens Thomas überrascht dabei. Statt einer Schumann-Komposition beginnt er mit einem wilden, jazzigen Fingertanz und lässt dabei seine überragende Improvisationskunst hören. „Er hat Noten und Blätter um sich ausgebreitet. Die Kinder haben sich an seine stumme Gegenwart gewöhnt. Seine Frau Clara nicht.“

Der berühmte Robert Schumann mit aufgedunsenem Gesicht und strähnigem Haar

So beschreibt Matthias Brandt den Gemütszustand des großen Robert Schumann. Grässliche innere Stimmen quälen ihn. „Seid still. Der Vater ist krank. Er hat Kopfweh“, erklärt Clara Schumann die häusliche Situation. Schumann selbst will nur eins: „Weg, nur fort.“ Er weist sich selbst in das „Irrenhaus“ in Endenich ein. Sechs Kinderköpfe mit offenen Mündern und Augen sind das letzte, was er von Haus und Familie sieht. Jens Thomas kommentiert dies mit „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ in der Silcher-Vertonung des Loreley-Textes von Heinrich Heine. Mal lyrisch-romantisch in melodiöser Schönheit, dann verzerrt und gequält und mit einem irren Lachen endend.

Der Komponist Robert Schumann wurde 46 Jahre alt. Sein Grab befindet sich auf dem Alten Friedhof in Bonn. Die Klinik im Bonner Stadtteil Endenich ist als „Schumann-Haus" ein Museum, das eine Musik-Bibliothek mit über 50.000 Büchern beherbergt. Ihm zu Ehren erhielt die Musikhochschule in Düsseldorf-Golzheim den Namen Robert-Schumann-Hochschule. Grundlage der Wort-Musik-Collage ist der Roman „Schumanns Schatten" von Peter Härtling.

„Aufgedunsenes Gesicht, strähniges Haar.“ So beschreibt Brandt den einst so berühmten Robert Schumann, der nun den Rest seines Lebens in Endenich verbringen wird, und schlüpft dabei so authentisch in den Körper Schumanns, als säße dieser selbst auf der Bühne. Seine Ärzte wissen um die Berühmtheit ihres Patienten, wollen sich aber selbst nicht um „diesen tragischen Fall“ kümmern. Das soll der junge Kollege Tobias Klingelfeld erledigen. Der macht es bis zur Selbstaufgabe. Denn an Robert Schumanns Zustand ändert sich bis zu seinem Tod nichts. Er kann sich kaum noch artikulieren, friert meist, wimmert und winselt, aus seinem Mund rinnt Speichel, er leidet unter Entzündungen, sieht Fremde, die nicht da sind.

Matthias Brandt krümmt sich im Apollo-Theater in den Flügel

Am schlimmsten jedoch sind die täglichen Klistiere, die er mit „Unser täglich Klistier gib uns heute“ beschreibt. Und, dass Clara ihn nicht besucht und seine Briefe meist unbeantwortet lässt. Sie macht unterdessen eine sehr erfolgreiche Konzertreise durch England. Als sein Klavierstimmer Claras Kunst lobt, geht er diesem an die Gurgel.

Das alles berichtet, spielt, ja zelebriert Matthias Brandt mal monologisch, die Gespräche zwischen Schumann und seinem Betreuer Klingelfeld im Dialog, aber immer so mitreißend, dass dem Publikum fast der Atem stockt und auch alles Gehuste erstirbt. Dabei haben seine kleinen Gesten die größte Wirkung, als er sich zum Gesang seines Pianisten krümmt, fast in den Flügel kriecht oder sich zu ihm auf den Klavierhocker setzt.

Pianist Jens Thomas mit starkem Bariton und wirkungsvoller Mimik

Und Jens Thomas findet mit seinem starken Bariton, dem mühelosen Wechsel in die Kopfstimme und seiner ebenso sparsamen wie wirkungsvollen Mimik immer den richtigen Ton: „Du kannst jetzt gehen. Sag, es war schön. Du hast alles gesehen.“

Am 29. Juli 1856 stirbt Robert Schumann. Fast 30 Monate, nachdem er sich selbst in die Klinik eingewiesen hatte. Kurz vor seinem Tod kommt seine Frau Clara. „Sie liegen sich lange in den Armen. Als sie sich verabschiedet, huscht ein leises Lächeln über sein Gesicht“, berichtet Tobias Klingelfeld, der Schumann bis zum Ende zur Seite steht.

