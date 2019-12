Siegen. Das Projekt „Kostbarkeiten“ bringt Familien zusammen, die ihr Kind verloren haben. Sie können Erinnerungen teilen und gemeinsam lachen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinderklinik Siegen: Kochen mit Eltern verstorbener Kinder

Wenn das eigene Kind verstirbt, ist dies die wohl schwerste Zeit im Leben. Oft tut es dann gut, Menschen zu begegnen, die ähnliches erlebt haben. Mit dem Projekt „Kostbarkeiten“ möchten die Palliativmediziner der Siegener Kinderklinik unter Leitung von Oberarzt Marcus Linke betroffenen Familien den Raum für solche Begegnungen schenken, um gemeinsam Kraft für einen neuen Lebensabschnitt zu schöpfen.

Kinderklinik Siegen bietet das Projekt „Kostbarkeiten“ seit 2019 an

Seit Anfang 2019 bietet die DRK-Kinderklinik Siegen das Projekt „Kostbarkeiten“ den betroffenen Familien mit großer positiver Resonanz an. Unterstützt wird sie dabei von der Firma Elektro Göttert und Susanne Fischer (Ernährungsbildung Fischer), die in den Wintermonaten ihr Kochstudio und Kochwissen in der Bismarckstraße in Weidenau zur Verfügung stellen, sowie von Tobias Scheffe, der im Sommer seine „ Tosch Genusshütte“ in Kredenbach für die Eltern öffnet.

Essen zubereiten und miteinander ins Gespräch kommen

Die ersten Termine haben gezeigt, dass es zum einen darum geht, aus guten Lebensmitteln zusammen leckeres Essen zuzubereiten. Es wurden neue Rezepte entdeckt und außergewöhnliche Sachen, wie frischer Honig direkt aus der Wabe, probiert. Höhepunkt war bei jedem Treffen das gemeinsame Genießen der selbst gekochten Speisen bei einem Glas Wein, Craft Bier oder Apfelpunsch.

Zum anderen geht es den Eltern darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, über Erinnerungen sprechen zu können, die man ansonsten nur schwer oder gar nicht teilen kann und auch mal ganz befreit einfach Späße machen und lachen zu können – ohne sich rechtfertigen zu müssen.

Siegerland Spenden gesucht Damit das Projekt „Kostbarkeiten“ im Jahr 2020 fortgesetzt werden kann, ist Oberarzt Marcus Linke auf der Suche nach Spendern und Sponsoren. Spendenkonto der DRK-Kinderklinik Siegen: Volksbank Südwestfahlen eG, IBAN: DE 48447615340765123605, Stichwort: Projekt Kostbarkeiten.

„Es hat so gut getan, die anderen Eltern zu erleben und zu sehen, dass das auch ganz normale, ihre Kinder liebende Eltern sind, die alles für ihr Kind getan hätten. Denen ist dies auch trotzdem widerfahren – wie uns eben auch“, berichtete eine Mutter erleichtert nach dem ersten Treffen.

Kochen im Hotel Deimann in Schmallenberg

Zum Jahresausklang stand nun als besonderes Highlight eine Kooperation mit dem 5-Sterne Hotel Deimann in Schmallenberg an. Gemeinsam mit dem mehrfach mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Chefkoch Felix Weber hat man sich an die Zubereitung besonderer Kostbarkeiten gewagt. Dabei war es den teilnehmenden Eltern wie bei den bereits zuvor durchgeführten Abenden freigestellt, das Essen mit zuzubereiten oder einfach am gemeinsamen Abendessen teilzunehmen. Das Wiedersehen, die guten Gespräche, das leckere Essen und die gemeinsame Zeit standen, wie schon zuvor, unter dem Motto: „Alles, außer TK – keine Tiefkühlkost, kein Trauerkochen.“

Mehr Infos gibt es unter www.kostbarkeiten-siegen.de .

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.