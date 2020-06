Karstadt-Filiale in Siegen soll nicht geschlossen werden

Siegen. Siegens Bürgermeister Steffen Mues freut sich vor allem für die Beschäftigten, die teils seit vielen Jahren bei Karstadt Siegen arbeiten.

Die Siegener Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof ist nicht von den aktuellen Schließungen betroffen. Das Unternehmen hatte angekündigt, insgesamt mehr als 62 Standorte dicht zu machen.

In NRW sind es nach aktuellem Stand 18: Unter anderem in Iserlohn, Witten, Dortmund und Essen. In Essen und Dortmund sind sogar jeweils beide Häuser betroffen. Das Essener Traditionsunternehmen gibt damit beide Standorte am Firmensitz auf.

Siegener Bürgermeister Steffen Mues freut sich für Karstadt-Beschäftigte

„Eine sehr gute Nachricht nicht nur für die Ober-, sondern die gesamte Innenstadt“, so Bürgermeister Steffen Mues. Das Kaufhaus sei ein Kundenmagnet, zusammen mit Universität und Gebäudeeigentümern habe die Stadt ein zukunftsweisendes Konzept entwickelt worden, das den Standort langfristig sichern könne.

Mues freut sich vor allem für die Beschäftigten, „die den Wandel von Karstadt Siegen zum Teil seit vielen Jahren engagiert mitgestaltet haben und die dem Kaufhaus ein persönliches Gesicht geben.“ Sie hätten Jahre der Ungewissheit mit immer neuen Hiobsbotschaften hinter sich, so Mues, „trotz alledem haben sie dem Siegener Karstadt-Standort immer wieder den Rücken gestärkt.“

