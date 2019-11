Feuerwehreinsatz Kaminbrand in mehr als 300 Jahre altem Haus in Rudersdorf

Als in der Rudersdorfer Ortsmitte Funken aus dem Kamin eines Hauses aus dem 17. Jahrhundert sprühen, rufen Nachbarn die Feuerwehr – zum Glück.

Kaminbrand in mehr als 300 Jahre altem Haus in Rudersdorf

Rudersdorf. Auf die Wohnräume drohte am Samstag ein Kaminbrand in der Ortsmitte überzugreifen – und das in einem mehr als 300 Jahre alten Gebäude. Gegen 18.15 Uhr sprühten Funken aus dem Kamin des zurzeit im Umbau befindlichen Wohnhauses. Anwohner riefen unverzüglich die Feuerwehr, die Polizei sperrte die Ortsdurchfahrt in der Dillenburger Straße.

„Mit einer Wärmebildkamera haben wir im Inneren des im 17. Jahrhundert gebauten Hauses die Hitze im Kamin und der Umgebungswände gemessen“, sagte Einsatzleiter Rüdiger Schneider. Über die Drehleiter wurde schließlich eine Kaminkehrkugel mit einer Drahtbürste in den Kamin gelassen und dieser vom brennenden Ruß befreit. Nach rund einer Stunde konnte die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben werden.

