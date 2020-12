Jahresrückblick 2020: Der Sommer zwischen den Lockdowns

Siegen Es kehrt so etwas wie Normalität ein. Daran erinnert Hendrik Schulz in seinem persönlichen Rückblick auf Juli, August und September.

So recht Ferienstimmung aufkommen mochte im Sommer nicht – wo war schließlich auch der Unterschied? Die Schulen durften vor Ferienbeginn noch schnell ein paar Tage öffnen und dann änderte sich eigentlich nicht viel. Manche fuhren in den Urlaub, öffentliches Leben war wieder ein Stück weit möglich. In den Ferien war eher mehr los als sonst.

Mehr Radverkehr

Kommunalwahl und Jahreszeit schieben das Fahrrad in den Fokus: Es geht um Radwege in der Stadt, immer wieder. Die Schnellverbindung vom modellhaften Industriegebiet im Leimbachtal zum Siegener ZOB wird endlich festgezurrt, Düsseldorf bekräftigt die Priorität eines Radschnellwegs von Nord nach Süd durchs Siegerland und Kreis und Kommunen legen ihre Radverkehrskonzepte vor. Das Fahrrad boomt in diesem Corona-Sommer, als Alternative für die ansonsten immer noch eingeschränkte Freizeit und darüber zunehmend auch für den Berufsverkehr. Immer mehr Menschen steigen aufs E-Bike um und fahren auch die Berge hoch – und immer mehr fällt dabei auf, dass die Infrastruktur ausbaufähig ist.

Die Stadt hat eingesehen, dass der Verkehr in Siegen ein erheblicher Teil der Problematik verspäteter Busse ist: Für sie werden die Ampeln auf Vorrang geschaltet, die Verkehrsführung durch die Innenstadt soll für ÖPNV und Fahrradfahrer verbessert werden. Fünf Prozent weniger Autos gibt die Stadt als Direktive bis 2030 aus.

Gegen Nazis

Im Sommer setzt sich der sogenannte „Dritte Weg“ in Siegen fest. Weniger, weil die Stadt so eine Hochburg der Rechtsextremen wäre – im Gegenteil. Die Splitterpartei mit ihrer Handvoll Funktionäre, von denen längst nicht alle aus dem Siegerland kommen, betrachtet das Oberzentrum aber offensichtlich als verkehrsgünstig gelegen, eröffnet ein Parteibüro und beginnt umgehend damit, sich im Quartier Hammerhütte danebenzubenehmen – Stichwort . Dagegen regt sich umgehend breiter Widerstand, Politik und Stadtgesellschaft müssen aber wohl erstmal damit leben, dass sich die Neonazis an der Schlachthausstraße treffen.

Mit Corona

Zeitweise wird Siegen zum Partyzentrum der gesamten Region: Von weit über die Kreisgrenzen hinaus kommen an den Wochenende junge Menschen in die Oberstadt, um rund um Rathaus und Nikolaikirche Party zu machen. Was friedlich anfängt, eskaliert leider zunehmend: Gerade zu später Stunde können sich manche nicht benehmen, pinkeln an die Kirche, werfen Flaschen, lärmen und randalieren. Anwohner gehen auf die Barrikaden, die Stadt versucht es zunächst im guten, stellt Toilettenwagen auf und Personal ein – schließlich helfen nur noch drastische Maßnahmen. Der Platz wird ab 23 Uhr gesperrt.

Von Urlaub, Erholung oder Entspannung im Kreisgesundheitsamt keine Spur: Die Behörde arbeitet ununterbrochen mit Hochdruck. Die Menschen treffen sich wieder in den Sommermonaten und Corona ist nicht weg, rückt nur in den Hintergrund.

In den Vordergrund tritt dafür die Pflege, während des ersten Lockdowns zu Recht gelobt und beklatscht und erinnert daran, dass man sich von Applaus nichts kaufen kann. Corona macht eine jahrelange Vernachlässigung sichtbar, aber auch ändern nur wenig an der Situation der Pflegekräfte.

Und als die Schulen wieder öffnen, ist es den Akteuren vor Ort zu verdanken, dass so etwas wie Sicherheits- und Hygienekonzepte erstellt und umgesetzt werden können. Die zuständige Landesregierung hatte eher den Eindruck erweckt, vom plötzlichen Schulstart nach den Sommerferien eher überrascht zu werden.

Weiterer Umbau

Dass die Uni in die Siegener Innenstadt kommt, ist beschlossene Sache, die ersten liegen vor, die meisten finden’s gut, manche sind vehement dagegen. Das Studierendenwerk ergreift die Gelegenheit und schafft 167 neue Wohnheimplätze.

Die Stadt macht sich unterdessen daran, das Wohnbaulandkonzept abzuarbeiten und die Straßen zu sanieren: Nach langem Stillstand geht es auf der Eiserfelder Straße weiter. Auch wie das neue, erweiterte Hallenbad in Weidenau künftig aussehen soll, wenn es das Löhrtorbad mitkompensieren soll, wird festgezurrt.

Und endlich: Lange passierte auf dem innenstadtnahen Areal am Fuße des Siegbergs gar nichts – im Sommer beginnt die Industriebrache sich zu verändern. Hier entstehen eine Schule, eine Kita, später womöglich ein Studierendenwohnheim. Schräg gegenüber eröffnet ziemlich gleichzeitig die Stadt ihr erstes Wohnheim.

Kommunalwahl

Mit dem Spätsommer kam die Kommunalwahl und : In den Räten, an den Wahlkampfständen auf der Straße und vor allem in den sozialen Netzwerken. Da wurde diskutiert und gestritten, um vereinzelte falsche Wahlscheine in den Briefwahlunterlagen zum Beispiel und darum, wer zuerst und gründlicher Klimaschutz wollte. Die AfD wähnte sich unterdessen schon halb im Siegener Rathaus.

brachte denn auch Ernüchterung bei den einen und Erleichterung bei den anderen. Die Demokraten sind immer noch in der deutlichen Mehrheit in Siegen-Wittgenstein, die Rechtspopulisten etablieren sich aber in der Parteienlandschaft. Die Grünen legen fast überall deutlich zu, die SPD ist dagegen meist froh, wenn sie ihr Ergebnis halten kann.

Bei der Bürgermeisterwahl werden die Amtsinhaber meist mit deutlichem Ergebnis wiedergewählt – die Krise ist die Stunde der Exekutive –, Obwohl die SPD immer noch keinen Lauf hat, siegen Walter Kiß in Kreuztal, Nicole Reschke in Freudenberg und Landrat Andreas Müller im Kreis souverän. Noch souveräner allerdings siegt Steffen Mues in Siegen, wo kaum einer erwartet hatte, dass der Amtsinhaber nicht wenigstens in die Stichwahl muss – insbesondere der AfD-Kandidat...

In Siegen verkündet die FDP noch am Wahlabend, nicht weiter für eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition im Rat zur Verfügung zu stehen und fängt sich dafür deftige Kritik der Ex-Partner ein. , als Sascha Zowierucha von der SPD zur CDU übertritt. Kurzer Ausblick am Rande: Dass in Siegen CDU und Grüne fünf Jahre ziemlich einträchtig miteinander gearbeitet haben und Schwarz-Grün auch am liebsten bis mindestens 2025 fortgesetzt hätten, würde man nicht im Ansatz vermuten, wenn man sich die Diskussionen im neuen Rat so anhört, den jetzt eine CDU-SPD-Mehrheit dominiert.

Die Rückkehr der Pandemie

Zum Spätsommer hin haben sich die Menschen in Siegen-Wittgenstein irgendwie mit der Corona-Pandemie arrangiert, so scheint es, und dass die Pandemie nach wie vor gefährlich ist, verblasst etwas. Es gibt Sicherheitskonzepte für Wahlabende, für die Gastronomie, Biergärten, den Einzelhandel, Sportveranstaltungen, Museumsbesuche und Fitnessstudios. Und dennoch reicht all das leider nicht, die Zahlen beginnen, langsam wieder anzusteigen.

Das schmerzt, nicht nur die, deren Existenz oder Geschäftsmodell das Virus unmittelbar bedroht. Das zum Beispiel arbeitet intensiv an einem Konzept, wie man doch wieder öffnen kann. Und bastelt so ganz nebenbei ein technisches Meisterwerk wieder zusammen, das irgendwie auf den Irrwegen der Geschichte in die kundigen Hände der Technikexperten geraten war. Auch, wenn das leider so bald wohl keine Museumsgäste bestaunen werden können.

Apropos Irrwege: „Buchanka“ nennt der Volksmund den „UAZ-452“, den sich Rada Sereseanu und Henning Oelmann zum weltreisetauglichen Offroad-Mobil umbauten, um ein Jahr lang darin zu leben und ferne Länder zu sehen. Aber Corona ist eben eine weltweite Pandemie. In Thailand wurden die Globetrotter vom Virus eingeholt, schafften es so gerade noch raus aus dem Land – und mussten sich erst einmal wieder zurechtfinden. Denn das Deutschland, aus dem sie aufgebrochen waren, hatte sich verändert. Nicht nur, weil Wohnungen und Jobs gekündigt waren und der langgehegte Traum von Freiheit unterwegs aufgegeben werden musste.

Januar bis März: Hier geht es zum ersten Teil unseres Jahresrückblicks.

April bis Juni: Hier geht es zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks.

Alle Schlagzeilen aus dem Siegerland von 2020 stehen hier.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland.