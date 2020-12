Irmgarteichen: Der "drette Chrestach" ist längst Geschichte

Irmgarteichen Vor 70 Jahren, am 27. Dezember 1950, zogen erstmals die Irmgarteichener Junggesellen mit ihren "Schlagzeilen" durchs Dorf.

„Et es scho emmer so gewäse, om Drette Chrestach wird vorgeläse.“ So verkündeten die „Hermedeicher Jonge“ früher am Tag nach dem 2. Weihnachtsfeiertag die Schlagzeilen im Ort, die sich im abgelaufenen Jahr zugetragen hatten. Die Paragrafen wurden an zentralen Punkten vorgelesen - zum ersten Mal vor 70 Jahren.

Das alles gehört der Vergangenheit an. Der demografische Wandel machte auch vor der Dorfjugend nicht halt. Neben den Wurstesammlern gingen nur noch wenige Jungs durch den Ort, zuletzt 2013. Danach hatte die lange Tradition ein Ende. Insbesondere das Paragrafen-Schreiben in der Vorweihnachtszeit gestaltete sich aufgrund der geringen Teilnehmerzahl als schwierig.

Böser Spott auch über den Pfarrer

Durch die Jahre galt, dass für den Spott nicht zu sorgen brauchte, wer den Schaden hatte: 1956 zum Beispiel, als ein ganze Haus in eine Jauchegrube abrutschte. Oder 1965: "Von der Höh da gellt ein Schrei, ihr lieben Leut kommt schnell vorbei. Ein rotes Rind, fuchsteufelswild, rennt im Weidekamp und brüllt." Diese Geschichte ging für den Hauptdarsteller übel aus: "Doch mit einem wohl gezielten Schuß, bereitete man dem großen Schauspiel einen Schluss." Und manchmal waren die "Jonge" auch erbarmungslos: als sie über den Lottogewinner herzogen, der sein Geld in 14 Tagen vertrank. Und über den Pfarrer, der von der Kanzel auf die Anklagebank wechselte: „Für die Fantafarm ist es noch so weit, gelehrt hat man ihm Enthaltsamkeit.“

Am Ende gaben sich die Junggesellen in ihrer Bierzeitung dann aber doch wieder friedlich: "Woll esse, trenke on net suffe, da hert Ihr och kenn Kader bluffe."

