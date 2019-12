Vandalismus In Siegen erneut Fahrzeuge beschädigt, diesmal am Rosterberg

Siegen. Am Rosterberg in Siegen werden mehrere dort geparkte Autos beschädigt. Die Täter hatten es vor allem auf Außenspiegel abgesehen, so die Polizei.

In verschiedenen Straßen am Rosterberg Siegen sind am Sonntagmorgen, 1. Dezember, mehrere geparkte Autos beschädigt worden. Wie Polizei am Montag mitteilte, waren die meisten Fahrzeuge in der Damaschkestraße, Rosterstraße und Buschweg abgestellt.

Übeltäter treten in Siegen vor allem Außenspiegel ab

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Der oder die Übeltäter hatten es vorwiegend auf die Außenspiegel der Autos abgesehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf eine mittlere vierstellige Eurosumme. Erst kürzlich war es in Siegen und dem angrenzenden Mudersbach zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

