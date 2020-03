Im nördlichen Siegerland werden die Kreistagswahlbezirke neu zugeschnitten – mit der Folge, dass die Hilchenbacher Parteien sich nun in beiden Wahlbezirken mit den jeweiligen Parteifreunden aus den Nachbarkommunen Netphen oder Kreuztal abstimmen müssen.

Das Problem im Norden

Das liegt daran, dass die Hilchenbacher Bezirke zu wenig Einwohner haben. Nicht mehr um 25, sondern nur noch um 15 Prozent dürfen die Zahl der Einwohner oder – wenn dieser Wert nicht eingehalten wird – wenigstens der Wahlberechtigten von einer Durchschnittszahl abweichen, die sich bei gleichmäßiger Verteilung auf alle 27 Bezirke ergäbe. So hat es im Dezember der Verfassungsgerichtshof für NRW entschieden.

Schon bei der letzten Wahl musste dem westlichen Hilchenbacher Bezirk der Kreuztaler Stadtteil Kredenbach zugeschlagen werden. Nun muss auch der östliche Bezirk mit der Hilchenbacher Stadtmitte, der bis nach Lützel hinaufreicht, aufgefüllt werden: mit den beiden Netphener Stadtteilen Unglinghausen und Herzhausen. Und weil das auch noch nicht genügt, mit einem der beiden Allenbacher Bezirke aus dem West-Wahlkreis, dem wiederum zum Ausgleich dann auch noch aus Kreuztal ein Bezirk aus Ferndorf zugeordnet wird.

Bei der Kreistagswahl 2014 hatte die SPD beide Hilchenbacher Bezirke gewonnen – obwohl sie ihre Kandidaten verwechselt hatte, sodass am Ende der Allenbacher Klaus Stötzel mit den Hilchenbacher Stimmen und umgekehrt Helmut Kaufmann mit den Allenbacher Stimmen gewählt wurde.

Durch die Abgabe von Wählern nach Hilchenbach wird der östliche Kreuztaler Kreistagswahlbezirk zu klein. „Die geringfügige Abweichung ist hinzunehmen“, heißt es in der Vorlage, über die der Wahlausschuss am Freitag beraten hat.

Das Siegener Dilemma

Gravierender waren die Probleme im Siegener Stadtgebiet. Von den neun Siegener Kreistagswahlbezirken bleiben drei zu groß: In Geisweid wird die Durchschnittsgröße von 9767 Einwohnern um 21 Prozent, in Trupbach/Seelbach um 16 Prozent und in einem der Stadtmitte-Bezirke mit Altstadt, Hain und Lindenberg sogar um fast 24 Prozent überschritten. Das führt dazu, dass die Kandidaten dort mehr Stimmen für ein Mandat benötigen als woanders. Im Wahlbezirk Siegen 5 mit der Altstadt also zum Beispiel die Mehrheit von fast 11.000 Wahlberechtigten, während es im Freudenberger Bezirk mit Alchen und Büschergrund schon reicht, sich unter 7266 Wahlberechtigten eine Mehrheit zu sichern.

Eine Lösung kann Kreisdirektor Thomas Damm als Kreiswahlleiter nicht vorschlagen. Theoretisch könnten Geisweider Wähler dem südlichen Kreuztaler Bezirk, Wahlberechtigte aus der Innenstadt nach Wilnsdorf und aus Trupbach und Seelbach nach Freudenberg zugeordnet werden.

Abgesehen davon, dass dann wiederum die Umlandbezirke zu groß würden, ist das auch politisch nicht gewollt: „Eine Vertretung von Siegener Anliegen durch einen Wilnsdorfer Mandatsbewerber erscheint nicht plausibel und nicht sinnvoll. Diese würde umgekehrt auch nicht zu den gewachsenen Ortsstrukturen in dem eher ländlich geprägten Wilnsdorf passen“, heißt es in der Vorlage. „Zudem sollte auf die jeweils betroffenen vorherrschend ländlich geprägten und gewachsenen Ortsstrukturen mit weiter auseinanderliegenden Ortschaften und auf die einhergehende gewachsene ortsgebundene Identifikation Rücksicht genommen werden.“

