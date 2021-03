IG Metall Siegen sendet lauten „Weckruf“ an den neuen Ufern

Siegen. Mit einer Aktion an den neuen Ufern macht die IG Metall Siegen ihre Forderungen in der Metall- und Elektro- sowie der Stahlindustrie deutlich.

„Sehr bewusst“ hat die IG Metall den Ort für ihre Aktion, mit der sie am Freitag auf ihre Forderungen in den aktuellen Tarifrunden in der Metall- und Elektroindustrie NRW sowie in der Eisen- und Stahlindustrie aufmerksam machte. Die Stufenanlage an Siegens neuen Ufern sei prädestiniert, wie Andree Jorgella, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Siegen, klar machte: „Henner und Frieder waren Malocher!“

Mit Ratschen machten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab Punkt 12 Uhr Lärm, um einen „Weckruf“ an die Arbeitgeber zu senden. Die, so die IG Metall, hätten bisher noch kein konkretes Angebot auf den Tisch gelegt. Die Gewerkschaft fordert für beide Branchen ein vierprozentiges Entgeltvolumen, das auch für die Beschäftigungssicherung eingesetzt werden kann.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 26. März in Düsseldorf statt. Kurz zuvor ist noch eine weitere Aktion für den Bereich der Stahlindustrie in Siegen geplant: am Dienstag, 23. März, ab 9.30 Uhr auf dem Bismarckparkplatz in Weidenau.