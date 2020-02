Seine Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Einen Nachfolger konnte Ulrich Krumm, als er bei der Hauptversammlung des Heimatvereins Holzhausen nach 30 Jahren als Vorsitzender zurücktrat, nicht präsentieren. „Wir haben intensiv gesucht, auch über die Dorfgrenzen hinaus“, sagt Krumm.

Doch geeigneten Kandidaten fehle häufig die Zeit: Beruf oder Familien mit schulpflichtigen Kindern hätten Vorrang. Also ist für den gebürtigen Holzhausener noch nicht endgültig Schluss. „Der Abschied ist mit etwas Wehmut verbunden, aber solange es persönlich und gesundheitlich klappt, werde ich mich mindestens drei bis vier Jahre noch aktiv im Verein einbringen“, sagt der 73-jährige frisch gebackener Ehrenvorsitzende.

Auch Vater von Ulrich Krumm war Vorsitzender

Das Engagement im Heimatverein hat bei der Familie Krumm eine lange Tradition. „Mein Vater war erster Vorsitzender des 1952 neu gegründeten Vereins“, erzählt Krumm. Damals noch „Verschönerungsverein“ genannt, sollten sich die Mitglieder vor allem um die Pflege des Dorfs kümmern: „Ich habe das als Junge schon verfolgt, wie sich mein Vater im Dorf engagiert hat.“

Beruflich zunächst außerhalb des Dorfes tätig, folgte der Wasserwirtschaftler, der bis zu seiner Pensionierung bei er Kreisverwaltung gearbeitet hat, 1980 dem Vorbild seines Vaters und wurde selbst Mitglied im nun umbenannten Heimatverein: „Das war für mich selbstverständlich.“ Er sollte eine Ära prägen: Als der Posten des Vorsitzenden 1990 nach dem Rücktritt seines Vorgängers schon einmal unbesetzt blieb, ließ sich Krumm wählen. 30 Jahre lang stand er danach an der Spitze des Vereins: „Ich verstehe das Dorf als Heimat im übergeordneten Sinne und deshalb möchte ich auch, dass das Dorf nicht stehen bleibt, sondern sich fortentwickelt.“

Restaurierung der „Alten Schule“ als ein Höhepunkt

An Motivation für neue Projekte fehlte es Krumm nie. „Der Heimatverein hat ein bisschen die Ersatzfunktion von der Politik übernommen, Dinge im Dorf anzustoßen und in Bewegung zu bringen“, erklärt er. Unter seiner Leitung organisierte der Heimatverein die Teilnahme an den Dorfwettbewerben. Schon bei der ersten Beteiligung 2002 wurde Holzhausen zum Golddorf im Siegerland gewählt. 14 Jahre später folgte dann der Höhepunkt für das Dorf: die Silbermedaille im Bundeswettbewerb. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck besuchte Holzhausen, später auch eine Delegation aus Taiwan, um sich ein Bild von der Dorfgestaltung zu machen.

Darunter fällt für Krumm auch die Restaurierung der „Alten Schule“ im Dorfkern. „Das Gebäude ist der Mittelpunkt des Dorfes. und auch dessen Geschichte ist für das Dorf sehr wichtig. Das wollten wir nicht verfallen lassen.“. Also erwarb der Heimatverein das Gebäude 1996 für den symbolischen Preis von einer D-Mark von der Gemeinde. In den darauffolgenden zwei Jahren sanierten die Mitglieder das Haus mit Unterstützung der NRW-Stiftung für rund 500.000 D-Mark. „Mit Angeboten wie dem Seniorentreff, kulturellen Veranstaltungen oder Sitz unserer Redaktion des Heimatspiegels ist die ‘Alte Schule’ mit Leben gefüllt worden“, sagt Ulrich Krumm.

Junge Menschen für Heimatverein und Ehrenamt begeistern

Doch wie in vielen Heimatverein ist auch in Holzhausen Überalterung ein Thema. 390 Mitglieder sind es momentan. „Durch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte versuchen wir jüngere Menschen anzusprechen“, erzählt der 73-Jährige. Doch junge Menschen, die ein wenig Interesse zeigten, verließen dann wegen des Studiums oder Berufs das Dorf, so Krumm. Auch einen historischen Rundgang durchs Dorf mit einem digitalen Anstrich hat der Heimatverein neu entwickelt.

An zwölf Stationen kann man sich über einen am Denkmal platzierten QR-Code die Geschichte Holzhausens auf seinem Smartphone erzählen lassen. Damit wolle man neu Zugezogene ansprechen, sagt Krumm. Das Dorf wächst. Und damit auch die Arbeit des Heimatvereins. „Wir sind zu einem Bürgerverein geworden und wollen das ganze Leben im Dorf abdecken.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.