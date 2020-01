Hilchenbach: Obst- und Gemüsezentrale Schneider macht weiter

Mit der Obst- und Gemüsezentrale Schneider geht es weiter – dank Benjamin Fliegner, dem neuen Mann hinter der Ladentheke. Das Fachgeschäft an der Bruchstraße 7 gibt es seit 80 Jahren. Und in Zeiten, in denen immer mehr Menschen auf gesunde und regionale Lebensmittel großen Wert legen, gilt ein solcher Laden als Bereicherung. Trotz Konkurrenz aus dem Internet.

Doch die sorgt Benjamin Fliegner keineswegs. Er ist zuversichtlich, dass die Stammkundschaft unter seiner Federführung weiterhin gerne in der Obst- und Gemüsezentrale Schneider einkaufen wird. Frische, hochwertige Lebensmittel, eine gute Beratung und die persönlichen Gespräche mit den Mitarbeiterinnen: Das ist das, was die Kundschaft möchte, ist er sich sicher.

Neu: Fokus auf regionalen Lebensmitteln, auch aus Hilchenbach

40 Jahren führte Wolfgang Schneider das Geschäft. Da der heute 63-Jährige Ende Dezember in den wohlverdienten Ruhestand gehen wollte, war in Hilchenbach von einer möglichen Geschäftsaufgabe die Rede. Doch kurz darauf hat Benjamin Fliegner offiziell den Betrieb übernommen. Und so warten dort auch zukünftig jede Menge Vitaminlieferanten im Regal.

Zudem soll ein Fokus auf regionale Lebensmittel gelegt werden – wie die aus eigenem Anbau stammenden „Fliegners Duffeln“. „Und die Produktpalette vom eigenen Feld soll nach und nach erweitert werden“, erklärt der 26-Jährige. Frischer Wind trifft in der Obst- und Gemüsezentrale Schneider also auf frische Lebensmittel.

Regional: Spezialgebiet Kartoffelanbau, langgehegter Wunsch nach Hofladen

Handwerkliche Arbeit mit Lebensmitteln war zuvor schon Benjamin Fliegners tägliches Brot. Und zwar buchstäblich. Seine Ausbildungsstelle als Bäcker und spätere Wirkungsstätte war die war Bäckerei Fischer in Kredenbach. Neun Jahre hat er in der Backstube gearbeitet – bis sie Ende 2018 geschlossen wurde. Danach fand er eine neue Stelle bei einer Bäckerei im Sauerland.

Geöffnet hat die Obst- und Gemüsezentrale Schneider immer montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr. Mittwochnachmittag ist geschlossen. Samstags stehen die Türen von 8 bis 12.30 Uhr offen.

Nichtsdestotrotz zog es ihn auch immer schon nach draußen. „Schon immer habe ich Ackerbau betrieben. Mit dem Spezialgebiet Kartoffelanbau“, so der Jungunternehmer. Auch Gemüse in kleiner Stückzahl, wie Salat und Kohl, baut er an. „Vor sechs Jahren fing der Kartoffelverkauf an. Auch auf dem Bauernmarkt in Lützel“, erzählt der gebürtige Hilchenbacher.

Dort ist Wolfgang Schneider auf ihn aufmerksam geworden. Und hat ihm die Frage gestellt, ob er sein Geschäft nicht übernehmen will. „Lange habe ich überlegt. Einen eigenen Hofladen zu eröffnen, war schon länger ein Wunsch. Und da ich 100 Prozent Rückendeckung von meiner Partnerin bekomme, habe ich zugesagt“, so Benjamin Fliedner.

Apfelsaft von Schülergenossenschaft Keppels Früchtchen

Bei den Einkaufsfahrten zum Kölner Großmarkt hilft ihm Wolfgang Schneider anfangs noch und steht auch in Zukunft für Fragen bereit. „Ich bin ein wenig die Starthilfe“, sagt Schneider mit einem Lächeln im Gesicht. Zwei bis drei Mal in der Woche wird frische Ware eingekauft. Daneben legt der neue Chef großen Wert auf regionale Lebensmittel.

Mit der Obst- und Gemüsezentrale Schneider in Hilchenbach geht es weiter.

Honig, Eier und Nudeln aus Hilchenbach gibt es beispielsweise vom Eichenhof aus Grund. Den Apfelsaft bezieht er von der Schülergenossenschaft Keppels Früchtchen aus Allenbach. Und die Kartoffeln aus einem Anbau: Vier Hektar Ackerfläche bewirtschaftet Benjamin Fliegner unter anderem in Ferndorf, Ruckersfeld und Vormwald. 60 bis 70 Produkte hat er im Sortiment. „Zu Preisen, die nicht teurer als in den anderen Geschäften sind“, betont er.

Freundlich: Die Mitarbeiterinnen sind alte Hilchenbacher Bekannte

„Mit unserem neuen Team werden wir die Kunden weiterhin mit der gewohnt guten Qualität und Freundlichkeit bedienen“, sagt er. Tanja Hilbig und Anja Hoffmann sind die beiden Neuen hinter der Ladentheke. Petra Baur ist übernommen worden und kennt die Kundschaft schon. Da sie in Helberhausen einen Weinhandel betreibt, finden Kunden neuerdings auch ein paar edle Tropfen im Sortiment der Obst- und Gemüsezentrale Schneider.

Auch Anja Hoffmann und Tanja Hilbig sind stadtbekannte Hilchenbacherinnen. Samstags schmeißt Benjamin Fliegner zusammen mit seiner Partnerin Natascha Strahmann das Geschäft.

