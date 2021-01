Hilchenbach: Mehrere Meter hohe Hecke brennt nieder

Die Hecke in Hilchenbach brennt ab.

Hadem. In Hilchenbach fängt eine Hecke an einem Gebäude Feuer. Die Hausbesitzerin bemerkt den Brand erst, als die Feuerwehr eintrifft.

Zu einem Heckenbrand an einem Wohnhaus an der Straße Auf dem Falschet im Hilchenbacher Ortsteil Hadem rückten am Dienstagmorgen, 5. Januar, die Feuerwehren aus Hilchenbach, Helberhausen, Dahlbruch und sowie die Löschgruppe Vormwald aus.

Lesen Sie auch: Doppelter Einbruch in Evangelisches Gymnasium

Mit dem Einsatzstichwort „Hecke brennt am Gebäude“ war der Alarm bei den Einsatzkräften um 8.51 Uhr eingegangen. Bereits wenige Minuten später war die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst samt der Polizei vor Ort. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut war, begann die Brandbekämpfer mit dem Ablöschen der mehrere Meter hohen Hecke.

Hilchenbacher Nachbarin will mit Gartenschlauch löschen

Nachbarn in der Straße haben die Feuerwehr gerufen, nachdem sie an dem Haus die Flammen entdeckt hatten. Die Hausbesitzerin erfuhr erst von dem Feuer unmittelbar an ihrer Garage über die eintreffenden Einsatzfahrzeuge. Eine Nachbarin erklärte gegenüber der Zeitung, sie habe beim Anblick der Flamme schon überlegt, selbst mit dem Gartenschlauch zu löschen. Kurz danach sei dann die Feuerwehr gekommen.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Mehr Nachrichten und Bilder aus dem Siegerland finden Sie hier.

+++Keine Nachricht aus dem Siegerland verpassen: Melden Sie sich hier für den kostenlosen Newsletter an.+++