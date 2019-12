Hilchenbach. Erstmals beginnt der Weighnachtsmarkt auf dem Hilchenbacher Marktplatz schon am Freitagabend. Auch die Wilhelmsburg ist geöffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilchenbach lädt ein zum 36. Chresdachsmärtche

Aktionsring und Stadt Hilchenbach laden zum 36. Helchebacher Chresdachsmärtche ein. Vom 13. bis zum 15. Dezember verwandelt sich die Hilchenbacher Stadtmitte vom historischen Markplatz bis hin zur Wilhelmsburg wieder in ein weihnachtliches Dorf aus Hütten und Verkaufsständen. „Treten Sie ein in eine bezaubernde Weihnachtswelt“, wirbt Kerstin Broh als verantwortliche Organisatorin bei der Stadt Hilchenbach für den Besuch des beliebten Marktes.

Eröffnung schon am Freitag

In diesem Jahr gibt es beim „Helchebacher Chresdachsmärtche“ erstmals ein Pre-Opening am Freitagabend. Viele Stände öffnen ab 18 Uhr ihre Pforten. Mit Hörgerätchen konnte eine beliebte Live-Band gewonnen werden. Bürgermeister Holger Menzel eröffnet den Markt um 18.15 Uhr.

Am Samstag um 14.30 Uhr werden die Nachwuchsmusiker des Stadtorchesters Hilchenbach den Weihnachtsmarkt eröffnen. Danach stehen der Jugendchor des TuS Dahlbruch „YOUChor“ und der gemischte Projektchor Dahlbruch „daChor“ auf der Bühne. Ab 17.30 Uhr übernimmt die Band Autumn Street und um 18.30 Uhr werden die Musiker von Gumboots light zum Mitsingen und Mitwippen einladen.

Am Sonntag um 12 Uhr führt die Musik AG der Florenburg-Grundschule ein weihnachtlichen Minimusical auf, gefolgt vom Kinderchor des TuS Dahlbruch. Danach heißt es um 13.30 Uhr Bühne frei für No Escape. Anschließend übernimmt Acoustic Horizon – The Voice of Rock und friend. Um 16.30 Uhr feiert der Feuerwehrchor Hilchenbach seine Premiere auf dem Weihnachtsmarkt. Den Abschluss übernimmt um 17.45 Uhr der Posaunenchor des CVJM Hilchenbach.

Das mittelalterliche Krippenspiel auf der Gerichtswiesde ist eine besondere Attraktion. Foto: Stadt Hilchenbach

Mittelalterliches Krippenspiel

Traditionell sind Vereine und Schulen vertreten. Nach dem großen Publikumsinteresse in den vergangenen Jahren erwartet die Besucher des Chresdachsmärtche auch dieses Jahr wieder ein historisches Krippenspiel aus dem Mittelalter. Am Samstag ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 13.30 Uhr wird die Gerichtswiese an der Wilhelmsburg zum liebevoll gestalteten Schauplatz der Weihnachtsgeschichte. In kleinen geführten Gruppen können die Besucher des Chresdachsmärtche hautnah dabei sein.

Neben dem Treiben auf dem Marktplatz hat auch die festlich illuminierte Wilhelmsburg ihre Pforten für Besucher geöffnet. Dort gibt es auch eine Krippenausstellung und den Bücherflohmarkt der Stadtbücherei, außerdem läuft der Lebkuchenhauswettbewerb. In der Buchhandlung Bücher buy Eva sind am Samstag um 14 und 16 Uhr die Patenkinder der Hilchenbacher Bildungsinsel Allenbach zu Gast. In der Christlichen Gemeinde Gerbergasse wird dieses Jahr aus Lego-Spenden eine Lego-Eisenbahn-Welt gebaut.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.