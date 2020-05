Hilchenbach: Einbrecher ergreifen die Flucht

Die Polizei sucht Zeugen, die den Einbruchsversuch in Allenbach beobachtet haben.

Allenbach. Einbrecher wollen in ein Haus am Hof-Stöcken-Weg in Allenbach eindringen. Die Eigentümerin kommt rechtzeitig zurück.

Bisher unbekannte Täter haben am Dienstag versucht, in ein Einfamilienhaus im Hof-Stöcken-Weg in Allenbach einzudringen.

Die 57-jährige Eigentümerin hatte das Haus um die Mittagszeit verlassen. Gegen 14.35 Uhr hörte der im Haus noch anwesende Sohn ein Klirren, dachte sich aber zunächst nichts dabei. Als seine Mutter nur fünf Minuten später zurückkehrte, bemerkten beide eine zerstörte Glasscheibe an der Terrassentüre.

Unbekannte Täter hatten versucht, die Terrassentüre aufzuhebeln und dabei die Scheibe der Türe zertrümmert. Der oder die Einbrecher haben das Haus nicht betreten, da vermutlich die Eigentümerin genau zu diesem Zeitpunkt zurückkehrte.

Die Polizei in Kreuztal sucht nun Zeugen oder Hinweise auf die noch unbekannten Täter unter 0271/7099-0

