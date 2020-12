Hilchenbach: Barockkonzert auch zu dieser Silvesternacht

Ein Barockkonzert gibt die Philharmonie Südwestfalen auch in diesem Jahr in der Hilchenbacher Kirche - das Publikum muss allerdings von zu Hause aus zusehen.

Hilchenbach Der virtuelle Hut kommt Silvester in die Hilchenbacher Kirche.

Das „Barockkonzert zur Silvesternacht“ findet 2020 aufgrund der aktuellen Lage nicht wie gewohnt statt. Allerdings möchten das Ensemble mit Musikerinnen und Musikern der Philharmonie Südwestfalen und der Gebrüder-Busch-Kreis ihrer treuen Zuhörerschaft trotzdem ein musikalisches Feuerwerk bieten und sie festlich auf das Jahr 2021 einstimmen.

Der Virtuelle Hut ermöglicht es, dass das Konzert aus der evangelischen Kirche in Hilchenbach gestreamt werden kann: am Donnerstag, 31.Dezember, 19.30 Uhr über die Homepage der-virtuelle-hut.de

Auf dem Programm stehen Werke von Händel, Vivaldi, Bach und anderen. Mit der Opern-, Konzert- und Oratoriensängerin Sophia Körber hat das Ensemble der Philharmonie Südwestfalen auch in diesem Jahr wieder eine hervorragende Solistin gewonnen. Aufgeführt werden zum Beispiel Teile aus Francesco Manfredinis „Weihnachtskonzert“, Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ und aus Kantaten von Johann Sebastian Bach.

Das Programm:

Manfredini (1684-1762): Concerto grosso op.3-12 „Weihnachtskonzert“

G.F. Händel (1685-1759) : „I know that my Redeemer liveth“ (Ich weiß, dass mein Erlöser lebet) aus “ Der Messias“; „Tornami a vagheggiar“(Komm, schenke mir) aus „Alcina“

Torelli (1658-1709): Sonata D-Dur für Trompete, Streicher und basso continuo

Vivaldi (1678-1741): Concerto op.8-4 „Winter“ aus „Die vier Jahreszeiten“

J.S. Bach (1685-1750) : „Jesus bleibet meine Freude“ aus Kantate BWV.147, „Unser trefflicher lieber Kammerherr“ aus „Bauernkantate“ BWV. 212, „Air“ aus Orchestersuite Nr.3 BWV.1068, „Jauchzet Gott in allen Landen“ aus Kantate BWV.51

J.J. Mouret (1682-1738): Fanfare

Spende erwünscht

Erreichbar ist das Konzert auch über www.facebook.com/GBKkultur oder www.facebook.com/philsw.de. Die Veranstalter bitten um eine Spende für die Künstler und den Gebrüder-Busch-Kreis.