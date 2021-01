Hilchenbach: Abfuhrunternehmen holt Weihnachtsbäume ab

In Hilchenbach ist ein Abfuhrunternehmen beauftragt ausgediente Tannenbäume einzusammeln.

Hilchenbach Wegen der Corona-Pandemie fällt die Weihnachtsbaum-Sammelaktion der Jugendfeuerwehren in Hilchenbach aus. Aber es gibt Alternativen.

Die Entsorgung der Weihnachtsbäume in Hilchenbach wird wegen der Coronaschutzverordnung und den damit verbundenen Maßnahmen zur Einschränkung von Kontakten, nicht durch die Jugendfeuerwehren durchgeführt.

Unterschiedliche Regelungen für Privathaushalte und Mehrfamilienhäuser

Die ausgedienten Weihnachtsbäume aus Privathaushalten sollen daher kleingeschnitten über die Biotonne (120 und 240 Liter Fassungsvermögen) entsorgt werden, heißt es in einer Pressemittelung der Stadt Hilchenbach.

Für Haushalte aus Mehrfamilienhäusern mit Biocontainer (770 Liter Fassungsvermögen) hat die Stadtverwaltung ein Abfuhrunternehmen beauftragt. Dieses wird die Bäume am 12. und 14. Januar direkt am jeweiligen Biocontainer abholen. Die Weihnachtsbäume sollen bis Montag, 11. Januar abgeschmückt und direkt neben dem Biocontainer abgelegt sein.

Spendenaufruf für Sonderaktion

Eine Ausnahme gilt für alle Haushalte in Hadem, Helberhausen und Oberndorf. Dort wird die Waldgenossenschaft Oberndorf unter Einhaltung besonderer Schutzmaßnahmen die Bäume am 9. Januar einsammeln. Die abgeschmückten Bäume sollen bis 13 Uhr am Straßenrand liegen.

Mit dieser Sonderaktion sollen die örtliche Feuerwehr entlastet und die Bärengruppe sowie der Kapellenverein Helberhausen unterstützt werden. Zu diesem Zweck wird um eine Spende gebeten.

Mehr Nachrichten und Bilder aus dem Siegerland finden Sie hier.