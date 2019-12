Herzhausen: Motorrad-Weihnachtsmann tourt durchs Siegerland

Sein Hobby zum Beruf zu machen, das ist der Traum vieler Menschen. Georg Hübner aus Herzhausen hat etwas vielleicht noch Schöneres geschafft: Er nutzt sein Hobby, um Kinder glücklich zu machen. Seit nunmehr zehn Jahren tourt der 60-Jährige als Weihnachtsmann durch die Gegend und zaubert den Menschen, die ihm begegnen, ein Lächeln ins Gesicht.

Das Motorradfahren ist seit 30 Jahren, sein halbes Leben lang, die große Leidenschaft von Georg Hübner. 450.000 Kilometer ist er insgesamt schon gefahren, so schätzt er, und zwar unfallfrei. Wie er vor einem Jahrzehnt auf die Idee gekommen ist, seine Maschine zu einem Weihnachtsschlitten umzubauen und kostümiert durch die Gegend zu fahren, das weiß er heute gar nicht mehr. Relativ klein habe es angefangen, doch durch die vielen positiven Reaktionen angetrieben entwickelte Georg Hübner seine Auftritte immer weiter.

Bekannt im Siegerland

Mittlerweile ist der Motorrad-Weihnachtsmann eine bekannte Attraktion. Und sein heißer Schlitten kann sich sehen lassen. Zwei Kerzen brennen vor der mit weißer Farbe bedeckten Front des Motorrads, 700 Leuchtdioden lassen das Fahrzeug, das mit einem Holzgestell tatsächlich als Schlitten verkleidet ist, im Dunkeln erstrahlen. Ein riesiger Teddybär, natürlich auch im Weihnachtsdress, sitzt als Mitfahrer hinten drauf. Tannenzweige, Weihnachtskugeln und Wunderkerzen zieren die Rückseite. Eine Kuhglocke mit Seilzug, mit der Georg Hübner auf seine Ankunft aufmerksam macht, runden das Ensemble ab.

So fährt Hübner als Weihnachtsmann durch die Gegend, hauptsächlich durchs Siegerland. Weihnachtsmärkte sind seine erste Anlaufstelle, aber auch Orte wie die Rehaklinik in Hilchenbach oder das Kinderkrankenhaus in Siegen steuert er an. Seine Touren stimmt er immer mit der Polizei ab. Außerdem achtet er darauf, den Auftritten anderer Weihnachtsmänner nicht in die Quere zu kommen. Mittlerweile fragen viele Veranstalter den beliebten Motorradweihnachtsmann aktiv an.

Kindern eine Freude machen

Doch Hübner liebt auch die spontanen Fahrten, denn dann kann er flexibel reagieren. Hier abbiegen, dort stehenbleiben, mit den Kindern sprechen und Kekse verteilen. Das macht ihm am meisten Spaß, wenn die Kinder ihn umringen und sich einfach freuen. Die fragen ihn dann, wo er herkommt und ob der ein richtiger Weihnachtsmann ist. Etwa vier Packungen Gebäck verbraucht er pro Tour – die zahlt Georg Hübner aus eigener Tasche, genau wie das Benzin. „Ich fahre einfach gerne, auch im Winter bei Minus zehn Grad“, sagt er dazu, und „Es ist schöner, wenn die Leute im Auto einem grinsend entgegenkommen, statt mit einem langen Gesicht“.

Wer sich über eine Begegnung mit dem Motorrad-Weihnachtsmann freut, das variiert allerdings stark, stellt Georg Hübner fest. Familien, insbesondere die mit Migrationshintergrund, zeigen die größte Begeisterung. Junge Damen sind oft eher skeptisch – und nehmen auch keine Plätzchen an, berichtet er mit einem Lächeln. Und auch auf den Zeitpunkt kommt es an: „Am Sonntag sind die Leute am besten drauf, da merkt man einen deutlichen Unterschied“.

25 Stunden für den Umbau

Von Beruf ist Georg Hübner Maurermeister. Saisonbedingt hat er in den Wintermonaten deshalb mehr Zeit fürs Motorradfahren – und die nutzt er für seine Weihnachtstouren. Jedoch ist er dabei auf das Wetter angewiesen, denn bei Regen kann er nicht fahren. Das würde schon alleine die Weihnachtsdekoration des Motorrads nicht überstehen, an der er immerhin stolze 25 Stunden gearbeitet hat. Bei Regen hätten die Menschen aber auch weniger Spaß an der Aktion.

Und darum geht es Georg Hübner schließlich: Sich selbst – vor allem aber auch anderen – eine Freude zu machen.

