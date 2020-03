Heimatverein Holzhausen informiert über Wölfe im Westerwald

Im Frühsommer 2018 gesichtet: Die Wölfin am Stegskopf. Vermutlich kommt sie aus einem Rudel in der Lüneburger Heide.

Holzhausen. Unter dem Titel „Er ist wieder da – Der Wolf in unserer Nachbarschaft“, informieren Experten in Holzhausen über Wölfe in heimischen Gefilden.

„Neues von den Wölfen in ihrer Nachbarschaft hören“, das wollten zum Auftakt des diesjährigen Naturschutzprogramms des Heimatvereins Holzhausen über 65 interessierte Bürger, die für einen übervollen Saal in der „Alten Schule“ sorgten. Eingeladen hatte der Naturschutz-Verantwortliche des Heimatvereins Ulrich Krumm den Zoologen und Wolfsexperte Dr. Frank Wörner aus Gebhardshain, Mitglied der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe.

Der Vortrag trug den Titel „Er ist wieder da – Der Wolf in unserer Nachbarschaft“. Anwesend waren auch Dr. Thorsten Gieser von der Uni Koblenz-Landau, der sich mit dem Zusammenleben von Mensch und Wolf beschäftigt, und die Biologin Leah Nebel von der Stiftung Umwelt und Natur Rheinland Pfalz.

Managementpläne für den Wolf

Freilebende Wölfe in Deutschland – ein Thema zwischen Faszination und Konflikten, das polarisiere, so charakterisierte Dr. Wörner die aktuelle Diskussion. Dr. Wörner räumte mit Vorurteilen und Ängsten auf und widerlegte gängige Argumente von Teilen der Jägerschaft, warum Wölfe keinen Platz in unseren Wäldern hätten. Es sei sehr interessant, dass so ein Tier in unseren Kulturraum zurückkomme. Im Vortrag ging es auch um wichtige Vorbereitungen für Tierhalter, um ein gedeihliches Nebeneinander von Nutztieren und Wolf zu ermöglichen. Dies könne nicht allein von den Tierhaltern geleistet werden – auch politische Weichenstellungen seien notwendig. Wolf-Managementpläne seien ein gutes Instrumentarium, ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben von Mensch und Wolf zu gewährleisten.

Thematisiert wurde auch die Wölfin am Stegskopf, die im Frühsommer 2018 von Bundesförster Christof Hast zum ersten Mal gesichtet worden war. Offenbar handelte es sich um ein junges Weibchen aus dem Rudel „Göhrde“ aus der östlichen Lüneburger Heide. Ob die Wölfin noch weiter ansässig ist, konnte nicht nachgewiesen werden. Bestätigt wurde jedoch, dass eine Wölfin samt fünf Jungen im nördlichen Kreis Neuwied ihr Territorium hat. Dr. Wörner ließ keine Zweifel daran, dass der Westerwald mit seiner reich strukturierten Landschaft ein gutes Habitat für den Wolf sei. Dr. Wörner: Wichtigste Voraussetzung für die dauerhafte Ansiedlung des Wolfes im Westerwald sei die Akzeptanz der Bevölkerung.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.