Neunkirchen. Die Gemeinde Neunkirchen vergibt erstmals ihren Heimatpreis. Gewinner dieses ersten Durchgangs ist der Verein „Offene Arbeit Neunkirchen“.

Heimatpreis Neunkirchen geht an den Verein „Offene Arbeit“

Der Verein „Offene Arbeit Neunkirchen“ ist Gewinner des ersten Heimatpreises Neunkirchen. Der Verein hat sich mit seinem Wettbewerbsprojekt mit dem Thema „70 Jahre Grundgesetz“ auseinandergesetzt, wie die Gemeinde in einer Mitteilung erläutert. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert, zur Verfügung gestellt vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Sieger

Inhalt des Gewinner-Projekts war „die Erarbeitung eines Graffitis an einer Hausfassade in einem für Jugendliche zentralen Sozialraum in Neunkirchen“, wie die Gemeinde schreibt. Dies war das Gebäude, in dem früher die Firma Gemüse Lutz beziehungsweise die Fahrradwerkstatt und der ehemalige Antalya-Grill untergebracht waren. Im Zuge der Aktion „Plakativ für Demokratie und Toleranz“ des Kreisjugendrings Siegen-Wittgenstein gestalteten die Teilnehmer ein Plakat zum Thema „70 Jahre Grundgesetz“. Der Künstler Julian Irlich aus Brachbach begleitete das Projekt, für das sich die Jugendlichen „auf kreative, künstlerische Art mit dem Grundgesetz und den Grundlagen der Demokratie in Deutschland beschäftigen konnten“, wie es weiter heißt.

Siegerland 2020 geht es weiter Die Kriterien für den Heimatpreis Neunkirchen hat der Gemeinderat festgelegt. Zentral: „Heimat soll für Bürgerinnen und Bürger erlebbar sein.“ Die Projekte sollen dauerhaft und damit auf Nachhaltigkeit angelegt sein. Anfang 2020 wird der zweite Neunkirchener Heimatpreis ausgelobt.

Die Jugendlichen erstellten Skizzen und wurden angeleitet, das Graffiti am Rathausplatz zu erstellen. Dieses wurde vor der 50-Jahr-Feier der Gemeinde Neunkirchen begonnen und während der Feierlichkeiten beendet. Das Motiv wurde anschließend fotografiert und diente als Grundlage für das Plakat zum Projekt „70 Jahre Grundgesetz“. Dieses hängt nun im Jugendtreff. Außerdem wurde es in Siegen auf der Veranstaltung „Ge(h)denken“ ausgestellt. „Uns hat besonders die andere Art der Herangehensweise gefallen, also wie der Heimatbegriff bei diesem Projekt umgesetzt wurde“, sagte Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann bei der Verleihung.

Die übrigen Kandidaten

Insgesamt gingen vier Beiträge für den Wettbewerb ein. Drei Beiträge wurden von Heimatvereinen eingebracht. „Der Jury ist es ein Anliegen, festzustellen, dass alle eingereichten Beiträge auszeichnungswert gewesen sind“, betonte Bernhard Baumann. Beworben haben sich:

Der Heimatverein Salchendorf mit dem Beitrag „Fotoarchiv und Präsentation“. Der Verein besitzt circa 20.000 Fotos, die in 81 säurefreien Kartons gelagert und in Glasvitrinen ausgestellt werden. Mit Bildervorträgen, Fotoausstellungen und der Öffnung des Archivs mindestens zweimal im Monat sei „eine entsprechende Nachhaltigkeit gewährleistet und Bürgerinnen und Bürger erhalten die Möglichkeit, die Geschichte Salchendorfs zu erleben“, so die Gemeinde.

Der Heimatverein Struthütten mit dem Beitrag „Apfelsaft – frisch gepresst aus heimischen Äpfeln“. Jedes Jahr am Ökomarkt presst der Verein per Handarbeit Apfelsaft von Äpfeln aus Neunkirchens Ortsteilen. Dieser Saft wird zu einem günstigen Preis verkauft. „Es geht hierbei darum, Bürgerinnen und Bürgern die heimischen Apfelsorten näherzubringen“, heißt es zur Erläuterung. In einer Apfelausstellung, wird über die heimischen Sorten informiert, werden Fragen zum Pflanzen, Pflegen und Schneiden der Bäume beantwortet.

Der Heimatverein Zeppenfeld mit dem Projekt „Pflege des Verkehrskreisels“. Der Verkehrskreisel wird von den Heimatfreunden entsprechend den Jahreszeiten bepflanzt und gepflegt. „Insbesondere in der Adventszeit sorgt die Gestaltung für ein nachhaltiges, vorzeigbares Heimatgefühl“, so die Gemeinde. Dann schmückt ein prächtiger Weihnachtsbaum das Areal.

