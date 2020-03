Heimatcheck für Siegen und Umland: Wie lässt sich’s leben?

Siegerland. Sicherheit und Sauberkeit sind Themen, die wir im Heimatcheck für Ihre Stadt berücksichtigen wollen.

Nehmen wir Hilchenbach: Da gibt es den Vorzeige-Spielplatz in der Dahlbrucher Wiesenstraße und demnächst die Ritterburg-Anlage in der Herrenwiese – aber das ist halt auch dei Gerichtswiese an der Wilhelmsburg, wo Mütter ihre Kinder vor den dort ebenfalls versammelten Jugendlichen in Schutz genommen sehen wollen.

Oder Siegen: Da sind die neuen Ufer, die vor allem an Sonnentagen zu Verweilen einladen – aber das ist auch die Fußgängerunterführung am Bahnhof, die auf Dauer allen Verschönerungsversuchen trotzt und immer wieder aufs Neue ekelhaft ist.

Oder Netphen: Spätestens am Sonntagmorgen kommt ein böses Erwachen über das zugemüllte Zentrum – die Besucher der Kneipe am Abend vorher haben eben nicht nur Krach gemacht.

Und schließlich Kreuztal: Die Innenstadt macht sich schön mit Wasserspielen und Eiscafé und Stadtbibliothek am Roten Platz – und trotzdem musste im vorigen Sommer ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt werden, weil die Mitarbeiter des Ordnungsamtes allein nicht mehr dafür sorgen konnten, dass sich alle Passanten im Herzen der Stadt wohl fühlen.

So können Sie mitmachen

Sicherheit und Sauberkeit sind ebenso wie die Kinder- und Seniorenfreundlichkeit Themen, die wir im Heimatcheck unserer Zeitung ansprechen.

Sie können dabei I hrem Ort ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 15 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten.

Von den Ergebnissen erhoffen wir uns auch Impulse für unsere Berichterstattung. Uns interessiert, was vor Ihrer Haustür gut läuft, aber natürlich auch, wo es hapert. Gibt es dunkle Ecken, in denen Sie sich unsicher fühlen? Sind Sie unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr?

Die Ergebnisse des Heimat-Checks veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe. Dort finden Sie die Bewertungen der einzelnen Orte.

Hier gehts zum Fragebogen

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Folgen Sie diesem Link zum Fragebogen, schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards.

