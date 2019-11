Hauptschule der Gemeinde Wilnsdorf

Homepage: www.hauptschulewilnsdorf.de

Motto: Gemeinsam leben und lernen

Personal und Stundenplan

Schulleiterin: Petra Hein

Zahl der Schüler: 205

Zahl der Lehrer und Referendare: 22/3

Zahl der Klassen in der Sek. I: 10

Betreuung: Nachmittags freiwillige AG Skateboard Double Dutch/ Kunst/Sport Mo, Mi und Do 15.10-15.55 Uhr

Individuelle Förderung: Arbeits- und Ergänzungsstunden im Stundenplan verankert; zusätzlich LRS-Förderung und freiwillige Förderung in Mathematik, Sporthelfer als Betreuer kleiner Gruppen; Deutsch als Zweitsprache

Beginn: 8.10 Uhr (Schulstunde 60 Minuten), Ende letzte Stunde: 15.10 Uhr, Di 13.30 Uhr

Nachmittagsunterricht: Ganztag, Nachmittagsunterricht 13.35 bis 15.10 Uhr; Arbeitsstunde; keine Hauptfächer am Nachmittag, freiwillige AG’s bis 15.55 Uhr



Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Englisch

Differenzierungsbereich: ab Klasse 7; Differenzierung in Englisch und Mathematik; Wahlpflichtunterricht Arbeitslehre oder Technik / Naturwissenschaften/Kunst, Musik

Schwerpunkte ab Klasse 5: AGen Sozial-und Kommunikationskompetenztrainingin Kl. 5 bis 7; Sportförderunterricht; Lernen lernen

Sportarten: Geräteturnen, Ballsportarten, Leichtathletik,Schwimmen Kl. 5 und 7, AG Volleyball, Fußball, Tischtennis, Tanz, Teilnahme von Schulmannschaften an Wettbewerben

Verpflegungsangebote: Mensa, Schülercafé in der 1. Pause und in der Mittagspause

Was noch?

Berufsvorbereitung /Kooperationspartner: Bewerbungstraining und gemeinsame Projekte im Bereich Technik mit Kooperationspartner Siegenia; zwei Berufseinstiegsbegleiterinnen in Kooperation mit Jugendwerk Förderband; Kooperation mit Krankenversicherungen; Sprechstunden Agentur für Arbeit; Langzeitpraktikum Klasse 10 Typ A; Praxiskurse Klasse 9

Besondere Projekte/Angebote: Streitschlichtung Reit-AG; Schulchor; Schülerband.