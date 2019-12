Falschparken Handfester Zoff in Siegen wegen Parkverstoß an Heiligabend

Siegen. Ein Mann ist nicht damit einverstanden, dass sein Parkverstoß geahndet wird. Er beleidigt die 21-jährige Kontrolleurin und tritt auf ihr Auto ein

Zu einem handfesten Streit inklusive Beleidigungen und Sachbeschädigung ist es in Siegen an Heiligabend wegen eines Parkverstoßes gekommen.

Am Dienstagvormittag hatte auf einem privaten Geschäftsgelände an der Hagener Straße eine 21-jährige Mitarbeiterin eines Parkraumbewirtschafters Parkverstöße geahndet. Dabei geriet sie mit einem 56-Jährigen in Streit, der mit der Ahndung der Verstöße nicht einverstanden war.

Aufgebrachter Mann beleidigt in Siegen junge Kontrolleurin

Ersten Zeugenaussagen zufolge beleidigte der aufgebrachte 56-Jährige die junge Frau zunächst verbal. Anschließend trat er gegen den Wagen der jungen Frau, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, so die Polizei am Donnerstag.

Den 56-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

