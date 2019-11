Homepage: www.gymnet.de

Schulleiter: Eckhard Göbel

Zahl der Schüler: 561

Zahl der Lehrer: 53, davon 6 Referendare

Zahl der Klassen in der Sek. I: 14

Betreuung: Betreuungsangebot „Sichere Zeit“: Montags: „Sichere Zeit“ von 13.00 – 15.15 Uhr Dienstags: „Sichere Zeit“ von 13.00 – 15.15 Uhr Mittwochs: „Sichere Zeit“ von 13.00 – 15.15 Uhr Donnerstags: „Sichere Zeit“ von 13.00 – 15.15 Uhr Freitags: kein Angebot; Weitere Übermittagsangebote: Hausaufgabenbetreuung für Klassen 8/9, Fußball, Betreuung Klasse 6 a, Betreuung Klasse 6 b, Betreuung Klasse 5 a, Betreuung Klasse 5 b, Betreuung Klasse 5 c, Turn-AG

Individuelle Förderung: Förderung innerhalb des „Leben.Lernen.“-Bandes; Förderkompass; Konzept „Drehtür“; Cambridge English Certificate; Projekt „MintoringSi“

Dauer der Unterrichtsstunde: Modifiziertes Doppelstundenmodell mit 45 Minuten und 90 Minuten

Beginn: 7.30 Uhr (Schulstunde 45 Minuten), Ende letzte Stunde: 15.15 Uhr

Nachmittagsunterricht: Die Klassen 5 bis 7 haben im neuen G-9-Modell keinen Nachmittagsunterricht, die Klassen 8 und 10 einmal wöchentlich, Sekundarstufe II bis zu 5 mal wöchentlich.

Schulform: Gymnasium im G-9-Modell: Ab dem Schuljahr 2019/2020 unterrichtet das Gymnasium Netphen die Klassen 5 und 6 nach dem neuen G-9-Modell, wobei die im SJ 2018/2019 Eingeschulten mit Übergang in die Klasse 6 automatisch in das neue System einmünden. Der Wechsel auf einen neunjährigen Bildungsgang wird zu spürbaren Entlastungen in den Stoffverteilungsplänen der Unterrichtsfächer führen und damit die individuellen Lernzeiten für Schülerinnen und Schüler wieder ausweiten. Auch im Bereich der Unterrichtsverteilung wird es zu Entlastungen kommen. So werden die Klassen 5-7 zukünftig keinen Unterricht mehr am Nachmittag haben, die Klassen 8 bis 10 nur noch an jeweils einem Nachmittag. Neben der individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler liegt dem Gymnasium auch die Förderung besonders leistungsstarker Schülerinnen und Schüler am Herzen. Deshalb wird solchen Kindern die Möglichkeit eröffnet, ab Klasse 7 gemeinsam in einer kleinen Gruppe ein Schuljahr zu überspringen; womit auch weiterhin die Möglichkeit besteht, im Ausnahmefall auch nach 8 Jahren das Abitur am Gymnasium Netphen abzulegen.

Individuelle Förderung: Der Begriff der Förderung umfasst für uns die Arbeit in zwei Bereichen: dem schulfachlichen Bereich mit dem Schwerpunkt auf fachbezogenen Sach- und Methodenkompetenzen; dem sozialen Bereich mit Schwerpunkt auf der Förderung sozialer Kompetenzen. Neben der Förderung der Stärken unserer Schülerinnen und Schüler in der Erprobungsstufe, u.a. innerhalb des Leben.Lernen.-Bandes, aber auch im Bereich zahlreicher Veranstaltungen und Wettbewerbe, sichert unser speziell entwickelter Förderkompass für die Jgst. 5 und 6 den Bedarf der leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen in den Kernfächern Englisch, Deutsch und Mathematik sowie in der zweiten Fremdsprache Latein bzw. Französisch und bietet damit die Grundlage, schulische Schwierigkeiten gezielt auszugleichen. Auf dieser Basis findet individualisiertes Lernen innerhalb des regulären Unterrichts statt, beispielsweise in Form von Binnendifferenzierung, wobei die in den Fremdsprachen und im Fach Deutsch neu eingeführten Lehrwerke durch differenziertes Materialangebot diesem Ziel bereits Rechnung tragen. Besonders förderungsbedürftige Schülergruppen werden jedoch schwerpunktmäßig in den im Förderkompass ausgewiesenen Stunden außerhalb des regulären Unterrichts unterstützt. Dieser Förderunterricht findet in 14-tägigem Rhythmus in jeweils einer Doppelstunde statt, um nach der Förderung den Bustransfer für die Schülerinnen und Schüler sicherstellen zu können. Konzept der Individuellen Lernzeit bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer individuelle Förderung bei der Selbstorganisation beim Lernen und Leben, individuelle Förderung zur Stärkung der personalen und sozialen Kompetenzen und individuelle Förderung zur Stärkung von fachlichen Kompetenzen bei Lernschwierigkeiten und besonderen Begabungen.

Mittelstufe: Seit August 2015 wird am Gymnasium Netphen das Konzept „Drehtür“ für hochbegabte Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I umgesetzt – sie nehmen in ausgewählten Fächern, z.B. in Informatik – am Unterricht höherer Klassen bzw. der Oberstufe teil; die Stundenpläne sind so gestaltet, dass dieser Wechsel ermöglicht wird.

Fremdsprachen: Französisch, Englisch, Latein, Spanisch

Differenzierungsbereich: Biologie/Sport, Mathematik/Informatik, Literatur/Ästhetik, Spanisch

Verpflegungsangebote: Mensa und Cafeteria





Übergangskonzept der Mittelstufe in die Einführungsphase: Wir bereiten die Abschlussklassen in den Fächern Mathematik und Englisch gezielt auf die Oberstufe vor, um den Start in der Einführungsphase möglichst gut zu gestalten. Wir nennen dieses Angebot „Englisch für Oberstufe“ und „Mathematik für Oberstufe“. Wir laden alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule zu dem Angebot „Englisch für Oberstufe“ und „Mathematik für Oberstufe“ ein, um auch diesen Übergang optimal zu gestalten.



Oberstufe: In Deutsch, Englisch und Mathematik stehen Vertiefungskurse im Umfang von 2 Wochenstunden für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.Förderung im Rahmen von Projektkursen:Vorbereitungskurs für das Cambridge English Certificate: Seit dem Schuljahr 2013/14 wird für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 im Rahmen des Projektkurses ein Kurs angeboten, der auf die Prüfung zur Erlangung eines Sprachzertifikats der Universität Cambridge vorbereitet; seit dem Sommer 2016 ist unsere Schule eine von der Universität Cambridge zertifizierte Prüfungsstelle.MintoringSi: Um Begabungen von Schülerinnen und Schülern im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), einem Bereich, in dem Absolventen und Fachkräfte enorm gefragt sind, zu fördern, nimmt das Gymnasium Netphen am Förderprogramm MINToringSi teil.

Die Ergebnisse der Qualitätsanalyse vom Frühjahr 2017 bestätigen die Schule in ihrer Arbeit auch im Bereich der individuellen Förderung: In nicht weniger als 32 der 58 im Abschlussbericht bewerteten Kriterien bescheinigt die Untersuchung dem Gymnasium: „Die Qualität ist exzellent, die Ausführung ist beispielhaft und kann als Vorbild für andere genutzt werden“. Dazu zählen Bereiche wie „Die Schule verwirklicht ein Konzept zur systematischen Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler“ und „Die Schule fördert Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen“. Dass neben den fachlichen Leistungen auch das Miteinander für uns eine große Rolle spielt, zeigen die Bestbewertungen in Bereichen wie „Die Schule fördert das Selbstvertrauen der Schüler“ oder „Die Schule fördert Verantwortungsbereitschaft und soziales Engagement der Schülerinnen und Schüler“. 23 weitere Untersuchungsaspekte wurden mit der zweithöchsten Bewertungsstufe ausgezeichnet.

Sportarten: Unsere Schwerpunktsportarten in der Sekundarstufe I sind Basketball und Badminton, weiterhin alle Sportspiele, sowie alle Sportarten und Bewegungsfelder: Laufen, Springen, Werfen (Leichtathletik), Gymnastik/Tanz/ Gestalten, Bewegen an Geräten- Turnen, Bewegen im Wasser-Schwimmen (Jahrgänge 5,8, EF), Gleiten, Fahren, Rollen, Ringen und Kämpfen, Gesundheitssport: Ausdauer und Fitness. Das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens wird vor allem für die Kinder der Orientierungsstufe besonders gefördert, das Gymnasium Netphen ist seit 24 Jahren die Schule, deren Schülerinnen und Schüler kreisweit die meisten Sportabzeichen ablegen.

In der Sekundarstufe II differenziert sich das unterrichtliche Sportprofil wie folgt:Profilkurse mit besonderen Schwerpunkten im GK- BereichLeistungskurs Sport als Profil: hier unter anderem einwöchige Skifahrt in die Alpen, derzeit: Volleyball und Leichtathletik als SchwerpunktDarüber hinaus spielen Sport und Bewegung eine zentrale Rolle in der Gestaltung unseres Schulalltages. dazu zählen u.a. Schulsportwettkämpfe und „Jugend trainiert für Olympia“: Das Gymnasium Netphen nimmt im Fußball, Handball, Volleyball, in der Leichtathletik und im Geräteturnen in verschiedenen Wettkampfklassen bei den Mädchen und Jungen am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teil, regelmäßige Erfolge bis hin zur Teilnahme an Bundesfinalrunden in Berlin (z.B. im Handball) bestätigen die Arbeit in diesem Bereich.Schulsportfeste und Turniere: Am Gymnasium Netphen findet in der Jahrgangsstufe 5 ein schulinternes Soccerturnier im Freizeitzentrum Netphen oder ein Fußballtag statt. In den Jahrgangsstufen (JGS) 6 und 7 werden Bundesjugendspiele im Geräteturnen angeboten. In den JGS 7 und 8 finden Bundesjugendspiele in der Leichtathletik statt, in der JGS 9 werden ein Basketballturnier sowie – je nach Länge des Schulhalbjahres – ein Orientierungslauf durchgeführt. Zudem organisiert die Fachschaft Sport einen Skitag für die 8. Klassen, an dem Anfänger sowie Fortgeschrittene an Skikursen teilnehmen und wertvolle Bewegungserfahrungen auf Ski machen.

Außerdem finden regelmäßig am Ende des ersten Schulhalbjahres die GymNet- Masters im Fußball statt: Hier treten die Jahrgänge 7-9 des Gymnasiums und der Sekundarschule Netphen (organisiert durch den Sport-LK) im Wettkampf gegeneinander an. Des Weiteren nimmt die gesamte Schule am alljährlichen Schülerlauf am letzten Mittwoch vor den Sommerferien teil. Wer nicht aktiv mitlaufen kann, übernimmt organisatorische Aufgaben bzw. Streckenposten und Kampfrichteraufgaben.

Sport-AGen außerhalb des Leben.Lernen.-Bandes: Eine von Sporthelfern geleitete Turn-AG findet im Nachmittagsbereich statt. Außerdem bieten Schüler Übermittagsangebote wie zum Beispiel Fußball an.

Sport im Band Leben. Lernen.: Hier werden halbjährlich wechselnde bzw. weitergeführte Kurse in verschiedenen Sport- und Sportspielarten angeboten, z. B. zum Trampolinspringen, Tanzen, Zumba und Aerobic, Futsal, Fußball für Mädchen, Ausdauertraining, Fahren-Rollen-Gleiten. Darüber hinaus wird eine Schiedsrichterausbildung im Fußball (tw. in Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern) sowie eine Sporthelferausbildung (maximal 12 Schüler, die damit u.a. die „Pausentonne“ (Bereitstellung von Sportspielgeräten für jüngere Schüler), die Betreuung von AGs und Übermittags-Angeboten (ÜMi) sowie die aktive Unterstützung bei Turnieren und Sportwettkämpfen übernehmen können.



Schüleraustausch/Schulpartnerschaften: Austausch mit der frz. Schule „Lycée Ambroise Paré in Laval Berufsvorbereitung: u. a. Teilnahme am „MINT-On-Tour“-Projekt

Besondere Projekte: Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2014/15 findet am Gymnasium Netphen donnerstags in der sechsten Stunde das Band Leben.Lernen. für die Sekundarstufe I statt. Dieses Band bildet das Zentrum der institutionellen Verankerung des Fördergedankens am Gymnasium Netphen.Es handelt sich hierbei um jahrgangsstufenübergreifende Kurse, die im Bereich der Wahlpflicht stattfinden. Das heißt, dass jede Schülerin/ jeder Schüler der Klassen 5 (ab dem zweiten Halbjahr) bis 8 vor Beginn des jeweiligen Halbjahres einen Kurs anwählen muss, den er dann verbindlich das ganze Schulhalbjahr besucht.Ausgenommen von der Teilnahme sind Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen, die durch die Klassenkonferenz einem Förderkurs in der zweiten Fremdsprache oder Mathematik zugewiesen worden sind. Diese wählen zwar ebenfalls einen Kurs, besuchen diesen aber erst, wenn es während des Halbjahres zu einer Verbesserung der Leistung im Förderfach gekommen sein sollte.Die Themen der Kurse Leben.Lernen. sind praxis- und produktorientiert, gehen über die Inhalte des Unterrichts hinaus und vertiefen diese. Sie sind breit gefächert angelegt und stammen aus dem naturwissenschaftlichen, sportlichen, künstlerischen und sozialen Bereich. Die Schülerinnen und Schüler können in diesen Kursen ihre Stärken und Begabungen erkunden und ausbauen sowie neue Interessen entwickeln, was zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Zusätzlich fördert das jahrgangsübergreifende Konzept das gemeinsame Lernen und die Schulgemeinschaft.Unterstützt wird die Schule bei diesem Konzept von einer Vielzahl externer Partner. So bieten neben den Lehrkräften des Gymnasiums und der Realschule auch ein Universitätsdozent, eine Imkerin und eine diplomierte Tanzlehrerin Kurse an. Durch diese Beteiligung von externen Experten öffnet sich die Schule nach außen in ihr lokales Umfeld.

Verschiedene Projekte des Gymnasiums Netphen fanden und finden Resonanz weit über die Schulgemeinde hinaus:

„AUF AUGENHÖHE – Nachhaltig voneinander handeln lernen“„Auf Augenhöhe – Nachhaltig voneinander handeln lernen“ ist ein an der ehemaligen Realschule Netphen entstandenes und nun vom Gymnasium weitergeführtes Projekt, das in Kooperation mit der Root Foundation / Kigali (Ruanda) darauf abzielt, dass sich Schülerinnen und Schüler unserer Schule gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aus Ruanda gesellschaftlichen und ökologischen Problemen stellen, um im Dialog nach Lösungen zu suchen und voneinander zu lernen. Aktuell befassen sie sich beispielsweise mit den Folgen der weltweit ausufernden Plastikverwendung und den daraus entstehenden gesellschaftlichen und ökologischen Folgen. Gerade die Kinder und Jugendlichen aus Ruanda können aufgrund ihrer Erfahrungswelt dazu konstruktive Beiträge leisten, denn das ostafrikanische Land verfolgt bereits seit 2004 ein politisches Konzept, um die Entstehung von Plastikmüll zu reduzieren; die Hauptstadt Kigali gilt mittlerweile als eine der saubersten Städte in ganz Afrika.

Mit diesem Projekt ist das Gymnasium Netphen im Wettbewerb des Bundespräsidenten „Alle für eine Welt - Eine Welt für alle“ 2018 in Berlin mit einem der Hauptpreise ausgezeichnet worden. Auch die Juroren des Innogy-Klimaschutzpreises zeigten sich 2018 von dem zukunftsweisenden Projektansatz überzeugt und verliehen dem Projekt den ersten Preis.

Das Projekt „Bienen und Imkerei“Das in Zusammenarbeit mit der heimischen Imkerin Frau Schneider initiierte Leben.Lernen.-Projekt „Bienen und Imkerei“ bekam im Mai 2016 den RWE-Klimaschutzpreis verliehen und wurde dabei mit einem Preisgeld von 1500 € ausgezeichnet, die zum Neubau eines Bienenhauses auf dem Schulgelände Verwendung finden sollen. Darüber hinaus ist der Schulhonig des Gymnasiums Netphen seit Herbst 2017 der erste vom Imkerverband offiziell prämierte an einer Schule hergestellte Honig in NRW.

Das Projekt „Schulshop“Unter dem progressiven Namen school universe – stuff for school bietet der von einem Leben.Lernen. -Projekt getragene und von Schülerinnen und Schülern in Eigenregie betriebene Shop seit Mai 2016 Schreibwaren und Materialien an, die man für den Schulalltag braucht – vom Collegeblock über Stifte unterschiedlichster Art bis hin zum Vokabel- oder Klassenarbeitsheft. Das Projekt wird von der Buch- und Schreibwarenhandlung Weinaug in Netphen als Kooperationspartnerin unserer Schule mit Know-How und im Bereich des Wareneinkaufs aktiv unterstützt.

Das Projekt „Neuland“Schon seit mehreren Jahren hat das Gymnasium Netphen gemeinsam mit der Stadt Netphen das Projekt „Neuland“ initiiert, das bis heute kontinuierlich fortgeführt wird: Hier unterrichten Schülerinnen und Schüler unserer Schule am Nachmittag Senioren, z.B. im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und in der Nutzung von Computern, aber auch in Fremdsprachen, z.B. Englisch.



Berufsvorbereitung/Kooperationspartner: Kooperationspartner: 7: Erster Kontakt mit dem Thema Arbeitswelt im Fach Deutsch, 8 – 12: Berufsorientierungsbüro in der Schule, regelmäßige Öffnung, Recherchemöglichkeiten, Beratung, 8: Elterninformationsveranstaltung zu Beginn der Klasse 8 / Überblick über das StuBo-Curriculum des Gymnasiums Netphen mit Einführung in PA, PI und BFE (SBO 2.3), 8: Unterrichtsreihe zur Erkundung von Berufen und zur Bewerbung im Deutschunterricht, 8 / 1Potentialanalyse (SBO 5); 8 / 1Portfolioinstrument; 8 / 1Einführung in die Nutzung des Online-Portals zur BFE-Platz-Suche des Kreises Si-Wi ; 8 / 2Teilnahme am „MINT-On-Tour“-Projekt der Universität Siegen (ein Vormittag pro Klasse); 8 / 2Berufsfelderkundungstage ; 9 / 1Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Berufsorientierung bzw. Berufswahl unter Rückbezug auf die Erfahrungen im Zuge der BFE und die dabei entstandenen Berufssteckbriefe; 9 / 2Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ) der BAA Siegen (ganztägig); 9 / 2Besuch des Departements Maschinenbau der Universität Siegen (Institut für Fluid- und Thermodynamik) im Rahmen einer Exkursion im Fach Physik (ganztägig); 9 – Q2 (12)individuelle Teilnahme an den Veranstaltungen des Girls‘- und Boys‘-Day; 9Durchführung des Standardelements SBO „Anschlussvereinbarung“ EF (10), Zweiwöchiges Schülerbetriebspraktikum (Vorbereitung, Planung u. Praktikumsplatzsuche in 10/1, Durchführung in 10/2)) EF (10)Workshop: „Standortbestimmung“ (SBO 5.6), darin u.a. Einführung in die Nutzung des Online-Selbsterkundungstools SET II (BAA), Q1„Student for one Day“ – Schülerinnen und Schüler besuchen die Universität Siegen (SBO 6.5)

Volksbank Siegerland

Die Volksbank Siegerland ist der Partner, mit dem die Zusammenarbeit unserer Schule auf die längste Tradition zurückblicken kann. Seit 2005 unterstützt das genossenschaftlich organisierte Unternehmen das Gymnasium Netphen in vielen Bereichen, u.a. bei der Prozessbegleitung der Schulentwicklung, bei der Durchführung von Veranstaltungen, bei der Initiierung konkreter Entwicklungsprojekte (z.B. Mensa-Bestellsystem). Als weiteres Beispiel der Zusammenarbeit hat das Haus den Aufbau des Schulshops unserer Schule als Schülerfirma durch flankierende Projektbegleitung und genossenschaftlich- unternehmerisches Know-how gefördert.

TVE Netphen

Die mit einem Kooperationsvertrag vereinbarte Zusammenarbeit mit dem Turnverein Einigkeit Netphen (TVE) unterstützt die Schule vor allem in ihren sportlichen Aktivitäten; insbesondere Synergieeffekte beim Training und bei der Betreuung von Schulmannschaften, die an Wettbewerben wie „Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen, können in diesem Rahmen optimal genutzt werden. Aber auch in der Gestaltung des Leben.Lernen.-Angebotes schlägt sich diese Kooperation positiv nieder.

Musikschule Netphen

Die Kooperation mit der Musikschule Netphen ermöglicht vor allem eine konstruktiv-produktive Gestaltung von Mittagspausen und Nachmittagen an unserer Schule. So haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an den Instrumental- und Vokalkursen der Musikschule Netphen ohne lange Wege direkt in den Räumen des Gymnasiums teilnehmen zu können. Aktiv unterstützt wird diese Kooperation durch die enge Zusammenarbeit mit der Musikkapelle Irmgarteichen und dem Musikzug Netphen, die vor allem die Ausbildung im Bereich der Blasinstrumente mitgestalten und fördern.

Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit Siegen ist verlässlicher Partner in Sachen Studien- und Berufsorientierung. Insbesondere im Rahmen der Umsetzung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) unterstützt sie uns in nahezu allen Bereichen dieses Handlungsfeldes. Insbesondere die Sprechstunden der akademischen Berufsberatung sowie die zahlreichen Informationsveranstaltungen rund um das Thema Studium und Beruf (vgl. dazu auch Kap 3.3.2) in unseren Räumen sind für unsere Schülerinnen und Schüler von enormer Bedeutung.

Universität Siegen

Die Zusammenarbeit mit der Universität Siegen erstreckt sich inzwischen auf viele verschiedene Handlungsfelder. Dazu zählen Kooperation im Bereich der Studien- und Berufsorientierung (KAoA SBO 6.5), z.B. „Student for one day“Gymnasium als Projektschule des MWSF-Projektes Brücken ins Studium (BISS),Zusammenarbeit mit verschiedenen Instituten, z.B. mit dem Zentrum für Ökonomische Bildung (ZÖBIS), bei der Entwicklung und Durchführung von Projektkursen im Bereich der sozialwissenschaftlichen/ökonomischen Bildung.Schriftlich vereinbarte Kooperation mit der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Siegen (Kooperationsvertrag vom 13.12.2016 mit dem Kanzler der Universität Siegen) über die Durchführung von Gastveranstaltungen durch Studierende der Universität am Gymnasium mit dem Schwerpunkt im Bereich Biologie („Kräuterprojekt“ in der Erprobungsstufe).Projekt zur Erfassung der Schreibkompetenzen im Kooperation mit der philosophischen Fakultät.

Verabredete Zusammenarbeit: Neben den fest verbrieften Kooperationen gibt es noch eine Reihe weiterer externer Partner, mit denen eine regelmäßige Zusammenarbeit fest verabredet ist. Dazu zählenEvangelische und katholische KirchengemeindeDiese Zusammenarbeit hilft bei der Gestaltung des religiösen Schullebens am Gymnasium Netphen.Buchhandlung WeinaugDie Buchhandlung Weinaug in Netphen unterstützt den Aufbau des Schulshops, der im Rahmen einer Schülerfirma seit dem zweiten Halbjahr 2015/2016 Schreibwaren in den Räumen des Gymnasiums zum Verkauf anbietet, mit branchenspezifischem Know-how sowie durch Hilfestellung beim Wareneinkauf.