Gymnasium Am Löhrtor

Motto: aus Tradition mit Verantwortung in deine Zukunft

Personal und Stundenplan

Schulleiter: Dr. Reiner Berg

Zahl der Schüler: 700

Zahl der Lehrer und Referendare: 59

Zahl der Klassen in Sek. I: 15

Betreuung: Pädagogische Übermittagbetreuung bis 15.45 Uhr mit flexiblen Betreuungsmöglichkeiten: Hausaufgaben, Mentoren, Arbeitsgemeinschaften, ...

Individuelle Förderung: Rechtschreibförderung (Klasse 5), Selbstachtsamkeitsprojekt (Klassen 5/6), Übergangsprogramme von der Grundschule zur Klasse 5 („Lernen lernen“) und von der Klasse 9 zur gymnasialen Oberstufe (Selbstgesteuertes Lernen), Lerncoaching in der Mittelstufe, Sprechstunden in Mathematik und den Fremdsprachen u.v.a.

Beginn der 1. Stunde: 7.50 Uhr

Ende der letzten Stunde: 12.20 oder 13.40 Uhr in der Sek. I, 15 Uhr in der Sek. II (außer Sport)

Stundenlänge: 60 Minuten

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachenangebot: Englisch ab 5, Latein/Französisch/Spanisch ab 7, Schwedisch als AG

Differenzierungsbereich der Klassen 8/9: Wahl zwischen 3. Fremdsprache, Informatik/Elektrotechnik, Biologie/Chemie, Geschichte/Politik, Sport/Biologie

Schwerpunkte ab Klasse 5: Streicherklasse in 5+6 (mit einer Zusatzstunde Musik zum Erlernen eines Streichinstruments in Kooperation mit Lehrern der Musikschule), Rechtschreibförderung, Mediennutzungskonzept.

AGs: Basketball, Handball, Fußball, Klettern, Fechten, Taekwondo, Kunst, Catering, Rechtskunde, Astronomie, Verbraucher- und Finanzkunde, 3D-Druck

Verpflegungsangebote: durch Mensa (mittags geöffnet) und Kiosk (in den Pausen geöffnet)

Was noch?

Kooperationspartner: Stadtarchiv Siegen, Museum für Gegenwartskunst Siegen, Sparkasse Siegen, Freilichtbühne Freudenberg, Siegenia-Aubi, „La Vie“ im Netzwerk „Essstörungen“, Agentur für Arbeit, Fritz-Busch-Musikschule, Universität Siegen, Freie Christliche Sekundarschule Siegen, Netzwerk Zukunftsschule NRW und viele andere

Berufsvorbereitung: Berufsvorbereitung: Betriebserkundungen in Klasse 8 mit dem kooperationspartner Siegenia-Aubi, 2 (!) Berufspraktika (in Kl. 9 und Oberstufe), BIZ-Besuche, Berufsinformationstage in der Oberstufe, theaterpädagogisches Bewerbungstraining

Schüleraustausch: England (Canterbury), Frankreich (Épinal).

Besondere Projekte: Förderprogramm „Individuelles Lernen von Kl. 5 bis Oberstufe“ (u.a. mit Lernen-lernen-Projekt in Kl.5, Lerncoaching in 8/9, Fördermodule in Klasse 9 zur Vorbereitung auf die Oberstufe, Selbstgesteuertes Lernen in der Oberstufe), Mentorenprogramm (Schüler helfen Schülern), preisgekröntes Haubergsprojekt (im Rahmen von „Schule der Zukunft. Bildung mit Nachhaltigkeit“), Schülersanitätsdienst (mehrfach ausgezeichnet), regelmäßige Projekte und Lesungen im Rahmen „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“, Surffahrt, Mediennutzungsvertrag und Medienscouts, Schulhund „Ben“

