Grundschulen Siegen: Mehr Erreichbarkeit – ohne mehr Stellen

Siegen. Der Arbeitskreis Schule soll eine Lösung finden, wie die Sekretariate der Siegener Grundschulen besser zu erreichen sind – ohne mehr Personal.

Es ginge mit Geld. Ob sich die Erreichbarkeit der Grundschulsekretariate auch anders verbessern ließe, soll der Arbeitskreis Schule erörtern. „Das Thema ist komplex“, merkte Joachim Pfeifer (SPD) nun im Haupt- und Finanzausschuss an. Und das Thema bot in der Sitzung Potenzial für eine generelle Kritik an Arbeitskreisen seitens der Grünen.

Grundlage der Diskussion war ein Antrag der FDP: „Im Haushalt 2021 werden ausreichend Mittel bereitgestellt, um an jedem Schulstandort eine durchgehende Ansprechbarkeit des Sekretariates zu gewährleisten.“ Es habe entsprechende Beschwerden von Eltern gegeben, erläuterte Fraktionsvorsitzender Klaus Volker Walter. Wieso der Antrag überhaupt im Haupt- und Finanzausschuss aufschlug, verstand Joachim Pfeifer nicht: Die FDP habe ihn zuvor bereits im Schulausschuss zurückgezogen, da dort die Verweisung an den Arbeitskreis beschlossen worden sei. Aber, so Pfeifer: „Da ist ein Problem benannt, an dem durchaus was dran ist.“

Siegen: Sekretariate an Grundschulen sind an manchen Tagen nicht besetzt

Dieses Problem sei schon länger ein Thema, „zehn Jahre Minimum“, merkte Grünen-Fraktionschef Michael Groß an. „An verschiedenen Tagen ist in bestimmten Grundschulen kein Mensch da.“ Mit mehr Stellen beziehungsweise Kapazitäten ließe sich Abhilfe schaffen, erklärte Dirk Helmes, Leiter der städtischen Personalabteilung. In den 17 Grundschulen – denn nur um die geht es – würde das pro Woche insgesamt 510 Mehrstunden bedeuten. Derzeit seien die Sekretariate besetzt und erreichbar, aber eben „nur“ an zwei oder drei Tagen pro Woche. Die Aufstockung zwecks durchgehender Erreichbarkeit würde rund 440.00 Euro jährlich kosten. „Wer soll das bezahlen?“, fragte Frank Weber (CDU). „Die Schulen sind doch erreichbar!“

„In der Gesamtheit haben wir ganz andere Schwierigkeiten als die Besetzung der Sekretariate“, ordnete Schuldezernent André Schmidt ein. „Da sollten wir das Geld lieber an anderer Stelle einsetzen.“ Bürgermeister Steffen Mues wies darauf hin, dass für zusätzliche Sekretärinnen vom Arbeitsaufkommen her insgesamt kein Bedarf bestehe, „es geht hier nur um Erreichbarkeit.“ Die Lösung sei „ganz einfach, die kostet nur“ – und zwar besagte 440.000 Euro. Dass er das angesichts der finanziellen Lage der Stadt nicht ganz so locker sieht, machte der Bürgermeister deutlich: „Wir sind nicht Monheim, die eben mal 38 Millionen bei einer Pleitebank anlegen können.“

Grüne: Siegener Arbeitskreise sind oft „eine Einbahnstraße“

Der Arbeitskreis „soll diskutieren, wie Erreichbarkeit zu gewährleisten ist, ohne zusätzliche Sekretärinnenstellen“, fasste Joachim Pfeifer zusammen. „Das ist der nächste Verschiebebahnhof eines Problems, das wir nicht bereit sind zu lösen“, kritisierte Michael Groß diesen Ansatz. Arbeitskreise seien in Siegen oft „eine Einbahnstraße: Da geht ganz viel rein, da kommt aber ganz selten was raus.“ Außerdem äußerte er die Befürchtung, das Thema werde „kaputtgerechnet“.

Letztlich forderte Michael Groß deshalb eine feste Frist: „In einem Jahr brauchen wir ein Ergebnis.“ Dem schloss sich Klaus Volker Walter für die den Antrag stellende FDP an.